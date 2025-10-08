Restalia invertirá 200 millones de euros en su expansión nacional e internacional hasta 2030

Restalia, grupo propietario de marcas como 100 Montaditos, La Sureña y The Good Burger (TGB), ha anunciado un ambicioso plan de expansión que contempla una inversión de 200 millones de euros en los próximos cinco años. La compañía, fundada por el empresario andaluz José María Capitán, acumula tres años de crecimiento continuado y prevé cerrar el ejercicio por encima de sus previsiones de apertura y facturación, consolidando así su posición como líder en el sector de la restauración organizada.

Este impulso forma parte de un plan estratégico diseñado hasta 2030, con el que Restalia busca fortalecer su presencia tanto en el mercado nacional como internacional. La iniciativa coincide con el 25 aniversario de la empresa, un hito que avala la madurez de su modelo de negocio y la solidez de sus enseñas, situándola entre las Big Four del sector.

Actualmente, Restalia cuenta con más de 700 locales operativos y prevé inaugurar más de 70 nuevos puntos de venta en 2025. Solo en el primer semestre del año, la compañía ha abierto 51 nuevos establecimientos de sus marcas más reconocidas, como 100 Montaditos y TGB, en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla o Alicante, así como en localidades donde aún no tenía presencia, como La Línea de la Concepción o Guardamar del Segura.

Estas aperturas se producen en un contexto de desaceleración general del mercado de la restauración comercial, lo que refuerza el posicionamiento de Restalia como motor de referencia en el sector. La empresa ha destacado que su hoja de ruta para 2025 busca consolidar y ampliar la presencia de sus enseñas tanto en España como en mercados internacionales.

Portugal continúa siendo un mercado prioritario, con nuevas aperturas en Quarteira, Fátima, Torres Vedras y Massama. En Estados Unidos, Restalia ha reforzado su presencia en Florida con dos nuevos locales de 100 Montaditos en Miami —Coral Gables y Pembroke Pines— y una próxima apertura en Little Habana, donde su propuesta de tapas y gastronomía española ha sido especialmente bien recibida.

Las marcas de Restalia han demostrado una alta capacidad de adaptación a las exigencias del mercado, gracias a un modelo de expansión flexible y resiliente. Esta versatilidad ha permitido a la compañía posicionarse en distintos segmentos de la restauración, desde la cervecería tradicional española con 100 Montaditos, hasta la hamburguesería premium con TGB, pasando por cafeterías como Panther y propuestas de taquería como Pepe Taco.

Restalia considera que su éxito se ha basado en la creación de conceptos disruptivos que han democratizado el ocio gastronómico en España. Desde su primer local de 100 Montaditos en Islantilla (Huelva) en el año 2000, la compañía ha evolucionado con nuevas marcas que responden a las tendencias del consumidor y a la alta competencia del mercado.

El grupo ofrece modelos de franquicia flexibles, de alta calidad y con formato smart cost, adaptados a las nuevas demandas del consumidor. Además, está comprometido con el emprendimiento, generando oportunidades de desarrollo en el sector y consolidándose como una opción sólida para nuevos emprendedores.

Con capital cien por cien privado, Restalia ha logrado mantenerse al margen de los movimientos especulativos del sector, afianzando su posición con solvencia y visión estratégica. Su capacidad de adaptación a diferentes culturas y hábitos de consumo ha sido clave en su crecimiento sostenido más allá de las fronteras españolas.

Tras 25 años de historia, Restalia se reafirma en su compromiso de continuidad, con más fuerza y ambición para afrontar los nuevos retos de la industria. Su objetivo es proyectar un crecimiento sostenido y de calidad, consolidando su liderazgo en la restauración organizada y ofreciendo experiencias gastronómicas accesibles, innovadoras y de alto valor percibido