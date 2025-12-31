La empresa andaluza Skylife Engineering diseñará y fabricará parte del avión solar de Airbus

Skylife Engineering ha dado un salto decisivo en su trayectoria tras firmar un contrato con Aalto, la filial de Airbus responsable del programa Zephyr HAPS, considerada la aeronave solar más avanzada del planeta. El acuerdo contempla el diseño, desarrollo y fabricación de distintos subsistemas de aviónica, así como del sistema de control del motor de esta plataforma estratosférica.

Este hito sitúa a la tecnológica sevillana como socio clave en un proyecto europeo de vanguardia destinado a generar soluciones con impacto social directo. La participación en el programa permitirá, además, impulsar empleo altamente cualificado en Andalucía, donde se fabricarán y certificarán equipos críticos en los próximos años.

El avión solar Zephyr está concebido para salvar y mejorar vidas, facilitar nuevas oportunidades de negocio, ampliar la conectividad en zonas remotas y contribuir a reducir la brecha digital. La aeronave puede equiparse con cargas útiles que le permiten operar como una auténtica “torre en el cielo”, proporcionando cobertura directa al dispositivo del usuario en un radio estimado de hasta 7.500 kilómetros cuadrados.

Su autonomía ultralarga -más de 67 días- y su reducida firma en el radar -estela que deja- la convierten, además, en un activo estratégico para misiones fundamentales en defensa y seguridad, al ofrecer precisión regional y enlaces de baja latencia. Para los clientes militares, representa una alternativa que reduce la dependencia de constelaciones espaciales vulnerables o de infraestructuras terrestres.

María Ángeles Martín Prats, CEO de Skylife Engineering. / M. G.

Fundada en 2011 como spin-off de la Universidad de Sevilla, Skylife articula su actividad en dos grandes líneas de negocio: el diseño, desarrollo e integración de electrónica de potencia y sistemas embarcados, y la digitalización mediante simuladores virtuales y asistentes inteligentes orientados a optimizar procesos, reducir tiempos y minimizar costes. “Trabajamos con hardware y software, y no hay tantas empresas que integren ambos mundos a la vez”, recalca María Ángeles Martín Prats, CEO de Skylife.

Hoy, la compañía se ha consolidado como un referente tecnológico gracias a una inversión continuada en I+D y a un equipo de entre 70 y 80 profesionales. Además, ha destinado más de nueve millones de euros de recursos propios para preservar su propiedad intelectual. “Es imprescindible una apuesta firme desde las instituciones públicas, privadas y los bancos por las pymes que aportamos soluciones únicas”, subraya Martín Prats.

La empresa sevillana mantiene su labor de ingeniería en Sevilla TechPark y, en paralelo, impulsa una estrategia de expansión internacional. Ya opera con una sede en Lyon (Francia), clave para proyectos en Toulouse y París, y trabaja para abrir delegaciones en Alemania, Inglaterra y Portugal. Sus sectores prioritarios son el aeroespacial, la defensa y la energía compleja, con líneas que abarcan desde la fusión nuclear hasta la transmisión eléctrica a gran distancia.

Alianzas

Por otra parte, Skylife ha creado junto a Iturri la empresa SilemeLife para industrializar y comercializar un ‘GPS de interiores’ destinado a localizar a personas en situaciones de emergencia laboral y, recientemente, ha firmado un contrato con el Ministerio de Defensa para suministrar un sistema de protección para los militares. Para ello, cuenta ya con una planta de hardware en Mairena del Aljarafe (Sevilla).

Pese a contar con clientes de la envergadura de Airbus, Boeing, Navantia o Acciona, la directiva advierte de los desafíos que supone hacer crecer una tecnológica desde el sur de Europa. “Falta inversión privada en nuestro territorio. Andalucía es atractiva para el turismo y la cultura, pero no tanto para la tecnología. Una empresa como Skylife en Estados Unidos estaría mejor posicionada. Aun así, valoramos el lujo de trabajar desde aquí y el apoyo de la actual Consejería de Industria, Energía y Minas”, reflexiona la CEO.

Perfil empresarial y académico

La vinculación con la Universidad de Sevilla constituye uno de los pilares de Skylife, ya que Martín Prats es catedrática acreditada. Con acceso a una cantera de más de 6.000 futuros ingenieros, esta relación facilita la captación de talento especializado. “Este vínculo permite incorporar nuevos perfiles con una base sólida de conocimiento, que para nosotros es determinante”, explica.

La trayectoria de la CEO refuerza esa conexión con la investigación: es experta independiente de la Comisión Europea y representante de las pymes europeas de aviación en el Governing Board de Clean Aviation de la Comisión Europea.

Planta de la filial de Airbus que fabrica el avión solar Zephyr / M.G.