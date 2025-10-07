La tecnológica jerezana Bookingfax lanzará Navia, la primera 'app' exclusiva para agentes de viajes

La empresa tecnológica andaluza Bookingfax, especializada en marketing turístico digital, ultima el lanzamiento de Navia, la primera aplicación en España concebida en exclusiva para agentes de viajes. Con este proyecto, la compañía nacida en Jerez de la Frontera en 2002 refuerza su comunidad en línea y da un paso más en la digitalización de la comunicación turística Business-to-Business (B2B).

La nueva aplicación, que verá la luz en los próximos meses, se plantea como un espacio único para los profesionales del sector, combinando comunidades virtuales, publicaciones de proveedores, formación online y canales de comunicación directa. “Queremos que Navia sea la extensión de Bookingfax en el bolsillo de los agentes de viajes, un lugar donde encuentren verdadero valor para su trabajo diario”, explica el CEO, Antonio Mariscal.

El turismo, pilar estratégico de la economía andaluza, se encuentra en plena transformación digital, en la que las empresas tecnológicas locales juegan un papel decisivo. La región, referente internacional como destino, busca ahora posicionarse también como creadora de soluciones innovadoras que refuercen la competitividad de los operadores turísticos. En ese contexto, Navia representa un paso más para dotar al tejido turístico de herramientas propias, diseñadas desde Andalucía para un mercado global.

La compañía defiende que el liderazgo turístico de Andalucía debe estar acompañado de un ecosistema digital distintivo. “Una de las mayores potencias turísticas de Europa no puede depender de tecnología externa. Tenemos el talento y la capacidad para crear desde Andalucía las herramientas que necesita el sector”, añade Mariscal.

Actualmente, Bookingfax cuenta con 43.562 agentes de viajes activos, de los cuales cerca de 15.000 reciben a diario comunicaciones directas por correo electrónico. Solo en 2025, la empresa ha formado a 9.100 profesionales en España en destinos, productos y operadores, consolidando la formación promocional como un área estratégica.

En paralelo, Bookingfax avanza en la renovación tecnológica de su web, incorporando programación avanzada, nuevas utilidades y aplicaciones de inteligencia artificial. La compañía ya utiliza inteligencia artificial tanto en la distribución de ofertas como en la generación de contenidos, con el objetivo de optimizar el trabajo de venta de los agentes de viajes.

Camino de los 25 años de innovaciones

A lo largo de su trayectoria, la empresa ha sumado herramientas de marketing digital que facilitan el trabajo de los agentes y respaldan la distribución de promociones de última hora de operadores, aerolíneas y cadenas hoteleras. Su plataforma digital no solo canaliza contenidos hacia los agentes de viajes registrados, sino que también los integra en cientos de webs de ofertas, redes sociales, plataformas corporativas y aplicaciones móviles en tiempo real.

Además, la compañía pone a disposición de los profesionales herramientas propias de marketing y opciones avanzadas de segmentación, que permiten filtrar la publicación de contenidos por ubicación territorial, pertenencia a redes comerciales o grupos de agencias de viajes, entre otros criterios.