Transgourmet se convierte en proveedor principal del grupo andaluz de supermercados Díaz Cadenas

Transgourmet Ibérica ha llegado a un acuerdo de suministro con la cadena andaluza de distribución alimentaria Díaz Cadenas para convertirse en su proveedor principal. Esta alianza permitirá a ambas compañías reforzar su crecimiento en Andalucía, impulsado por la apertura de los nuevos establecimientos que la firma regional prevé incorporar dentro de su plan de expansión. Con fuerte arraigo en el territorio, actualmente cuenta con 17 establecimientos en las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén, de los que 15 centros son en formato cash&carry y otros dos, supermercados.

Con el acuerdo para convertirse en su proveedor principal, Transgourmet -especializada en distribución alimentaria para hostelería- pone a disposición de Díaz Cadenas su amplia gama de referencias, entre las que se encuentran los 1.800 productos de marca propia, la mayoría de la enseña Gourmet. La cadena andaluza también se beneficiará de una amplia red de distribución que le garantizará la cobertura en toda la comunidad, apoyada en una plataforma logística de 34.000 metros cuadrados en la provincia de Málaga.

En el caso de Transgourmet, el acuerdo le permitirá seguir creciendo en Andalucía, donde ya cuenta con una sólida implantación gracias a sus cerca de 50 supermercados franquiciados, la mayoría operando bajo la enseña Suma. Además, la compañía tiene en esta comunidad nueve centros cash&carry GM Cash especializados en hostelería y comercio -Málaga (3), Cádiz (2), Granada (2), Almería (1) y Sevilla (1)-, y su servicio exclusivo de Food Service.

Para el director del área de Retail de Transgourmet, Jordi Arredondo, “esta alianza permitirá reforzar la presencia de nuestra empresa en Andalucía gracias al acuerdo de suministro con una compañía que tiene un gran potencial de crecimiento como es Díaz Cadenas”.

Transgourmet Ibérica es propiedad del grupo suizo Transgourmet, la segunda empresa de distribución mayorista de Europa, que pertenece, a su vez, al grupo Coop. Actualmente, tiene siete plataformas de distribución repartidas por toda España y es referente en el sector de retail, con cerca de 700 supermercados franquiciados bajo las enseñas Suma, Proxim y Spar, y más de 2.500 clientes independientes.

Asimismo, la empresa cuenta con su línea de servicio a la hostelería compuesta por 73 centros cash&carry y 29 gasolineras GM Oil, y una red formada por 400 comerciales de food service y una flota que supera los 300 vehículos para el servicio de reparto.

Por su parte, Díaz Cadenas es un grupo andaluz de distribución alimentaria con origen familiar, fundado en 1973, que hoy opera 17 establecimientos —15 cash&carry y dos supermercados— distribuidos por las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén. Con cerca de 400 empleados y dos plataformas logísticas, la compañía mantiene un modelo de gestión profesionalizado sin perder sus valores de proximidad, calidad y arraigo local.