Wizz Air acuerda con Airbus el retraso de la entrega de aviones prevista para 2030, lo que afectará a Cádiz

La aerolínea húngara Wizz Air Holdings ha anunciado este viernes un acuerdo con Airbus para el ajuste del calendario de entregas: se retrasa tres años el envío del pedido de 88 aviones del fabricante europeo. La decisión tendrá incidencia en la planta de Cádiz, donde la aeronáutica produce piezas de la familia del A320, a la que pertenecen los distintos modelos de aeronaves encargadas.

El pedido fijaba el envío de las unidades para el año fiscal 2030, que ahora se retrasa a 2033. El cambio también incluye el modelo de aviones. En concreto, el compromiso pasa de 47 a 11 aviones A321XLR, donde ya se incluyen cinco aeronaves ya entregadas. Los 36 pedidos restantes para esa fecha se convierten en aviones A321 neo.

La compañía ha argumentado que el ajuste ofrece una mayor flexibilidad en la gestión de la ampliación de su flota y también se ajusta a sus planes de crecimiento a largo plazo, tal y como recoge Bloomberg. El objetivo es respaldar una tasa de crecimiento anual de la capacidad de asientos del 10% al 12% hasta 2030. Se espera que la flota esté compuesta íntegramente por aviones neo para el año 2029. El pedido total pendiente con Airbus se mantiene en 273 aviones.

Estas modificaciones afectan al trabajo desempeñado en la planta de Airbus Cádiz, ubicada en El Puerto de Santa María, donde se producen los timones de altura del estabilizador trasero y las dos coberturas para sus motores (las fan cowl) de la familia de aviones A320 y sus evoluciones, es decir también los componentes para el A321XLR.