BlackRock inicia la venta acelerada del 7,1% del capital de Naturgy

El fondo Global Infrastructure Partners (GIP), controlado por BlackRock, ha puesto en marcha una colocación acelerada para desprenderse de parte de su participación en Naturgy. La operación afecta a 69 millones de acciones ordinarias, equivalentes a aproximadamente el 7,1% del capital social de la energética, y se dirige exclusivamente a inversores cualificados.

La desinversión parcial se produce poco más de un año después de que BlackRock completara la adquisición de GIP por unos 11.400 millones de euros, operación que le otorgó el control de un paquete del 20,6% en Naturgy. Desde entonces, el gigante estadounidense había manifestado su intención de reducir exposición en la compañía una vez cumplido el ciclo habitual de maduración de la inversión.

Este paso se enmarca en la estrategia de Naturgy para aumentar su free float y recuperar posiciones en índices bursátiles internacionales. La energética ya ejecutó en 2025 varias operaciones para elevar la liquidez de sus títulos, incluyendo la venta de autocartera y colocaciones aceleradas que incrementaron el free float hasta el 15%.

La operación se articula mediante un accelerated bookbuilt offering, un mecanismo que permite vender grandes paquetes de acciones en un plazo muy reducido, habitualmente entre 24 y 48 horas. J.P. Morgan ha sido designado como coordinador global único y será el encargado de buscar compradores institucionales en el mercado.

El contrato suscrito entre el vendedor y el banco establece las condiciones habituales en este tipo de transacciones, incluyendo un compromiso de lock-up de 90 días por parte de GIP una vez completada la colocación, salvo las excepciones previstas.

Precio y condiciones: anuncio posterior

El precio definitivo de venta se comunicará al cierre de la operación mediante una nueva información privilegiada. Fuentes del mercado estiman que el paquete podría estar valorado en torno a 1.775 millones de euros, aunque la cifra dependerá del descuento aplicado sobre la cotización.

La comunicación oficial subraya que no se trata de una oferta pública y que la distribución está restringida en jurisdicciones como Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia o Sudáfrica. Las acciones se ofrecerán únicamente a inversores cualificados en el Espacio Económico Europeo y el Reino Unido, conforme a la normativa vigente.

Naturgy, en el centro de la transición energética

Este movimiento no altera los compromisos asumidos por BlackRock ante el Gobierno español cuando autorizó la compra de GIP: mantener la sede en España, garantizar la estabilidad de la compañía y apoyar la transición energética. Naturgy, que cerrará 2025 con un Ebitda superior a los 5.000 millones y una política de dividendo estable, sigue siendo un actor clave en el sector energético nacional.

La colocación acelerada marca un nuevo capítulo en la reconfiguración del accionariado de Naturgy, donde conviven inversores institucionales y fondos con estrategias de largo plazo. El desenlace de esta operación será determinante para la evolución del valor en bolsa y para la estrategia de la compañía en los próximos meses.