La falta de clientes a largo plazo marca el desarrollo del hidrógeno verde en Andalucía

La incertidumbre comercial marca el desarrollo de una cada vez más madura industria del hidrógeno verde en Andalucía. La falta de clientes y consumidores a largo plazo se erige como una de las principales preocupaciones de las empresas que operan en una de las regiones con mayor número de proyectos de España.

Así se desprende de la segunda edición del informe sobre el clima empresarial del hidrógeno en Andalucía, elaborado por Octant Solutions para el Clúster Andaluz del Hidrógeno, a partir de las respuestas de una muestra de sus miembros y al que ha tenido acceso El Conciso. De entre los encuestados, el 26% considera que el mayor desafío que enfrenta su empresa es la falta de offtakers (clientes a largo plazo). Este punto tiene, a su vez, una importante influencia en otros retos señalados, como la adquisición de nuevos proyectos (22%), el cierre de proyectos (15%) y el acceso a la financiación (11%).

El informe destaca que, durante esta fase emergente del hidrógeno verde, los esfuerzos institucionales se han enfocado en la promoción de la producción, mientras que el estímulo de la demanda ha quedado en segundo plano, limitando el surgimiento de nuevos proyectos.

Como recomendación, apunta que la implementación de programas de financiación, subvenciones y beneficios fiscales dirigidos al consumidor sería un importante aliciente para revertir esta tendencia. Además de los citados en el documento, existen otros modelos como el HintCo alemán, donde una institución creada por el Gobierno ejerce como comprador único a largo plazo para estabilizar los precios, mediante la compensación de la diferencia con fondos públicos.

Dentro del sector, las pymes son las que mayores problemas manifiestan a la hora de acceder a la financiación, dada su menor capacidad financiera, el limitado capital privado y la necesidad de presentar mayores garantías de viabilidad en los proyectos. Además, destacan la dificultad para empresas de su tamaño de acceder a programas de ayudas.

Maduración del mercado

El informe refleja sobre la percepción del mercado por parte de las empresas "un desplazamiento hacia fases más avanzadas del ciclo de sobreexpectación", acercándose a la rampa de consolidación y dejando atrás el pico de ilusión propio de una industria incipiente. Además, se aprecia una evaluación más conservadora de las expectativas de las empresas respecto a su futuro.

Pese a que estos datos puedan derivar en una interpretación negativa, el Clúster Andaluz del Hidrógeno considera positivas las conclusiones que arroja, ya que refleja un avanzado grado de maduración del mercado. La institución valora que el hidrógeno verde está siguiendo el camino que tomaron otras industrias, mientras se produce una criba de proyectos que culmina en que los más asentados se mantengan en liza.

En cuanto a las limitaciones percibidas por los encuestados, el documento pone el foco en las tarifas eléctricas actuales como un "factor limitante" para la competitividad de la producción de hidrógeno verde. De hecho, el 75% de los encuestados considera que el alto precio de la electricidad lastra la competitividad del precio del H2.

En este punto, el informe señala que, pese a que la mayoría de componentes de la factura son de competencia nacional, las comunidades autónomas pueden usar mecanismos propios para revertir esta situación parcialmente. De hecho, la conexión a la red eléctrica, muy limitada en Andalucía por la falta de espacio, se erige como el principal desafío para las empresas en materia de burocracia, de acuerdo a las respuestas de los participantes.

En comparación con el primer informe, elaborado en enero, se ha reducido el porcentaje de empresas que consideran las condiciones del mercado favorables para sus servicios (52% frente al 70% anterior). Además, ha crecido sensiblemente la percepción sobre la falta de clientes (30% frente a 15%) y de la obtención de conexiones a la red eléctrica (44% frente a 33%) como principales desafíos.

Según las conclusiones del informe, a pesar de los desafíos, el 59% de las empresas considera “muy recomendable” invertir en hidrógeno en Andalucía. "La región mantiene su atractivo gracias a sus recursos naturales, su posición geográfica estratégica y el impulso institucional, aunque el mercado exige más certeza", concluye.