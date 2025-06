Red Eléctrica acusa a las eléctricas de no aportar información y no cumplir con los protocolos para evitar el apagón

Rueda de prensa de la presidenta no ejecutiva de Redeia, Beatriz Corredor

La presidenta no ejecutiva de Redeia, Beatriz Corredor, ha acusado este miércoles a las eléctricas de no haber facilitado toda la información requerida por su filial Red Eléctrica para investigar las causas del apagón peninsular completo del 28 de abril y de no haberla remitido con la calidad deseable.

"Les puedo asegurar que no toda la información recibida de estas terceras partes ha tenido la calidad deseable ni ha sido tan completa como hubiera sido necesario", ha dicho Corredor en una rueda de prensa ofrecida un día después de que el Gobierno apuntara tanto al operador como a las eléctricas como responsables potenciales del apagón.

Corredor también ha insistido en que Red Eléctrica, como operador del sistema, no gestiona las redes de distribución, sino que lo hacen los distribuidores en su monopolio territorial, ni tampoco gestiona las redes privadas o los centros de control distribuidos por todo España.

Además, la compañía con capital público sostiene que, si las centrales con obligación de aportar capacidad de control de tensión -seis centrales de ciclo combinado y tres nucleares- hubiesen actuado correctamente y no hubiesen incumplido sus compromisos, el apagón completo peninsular del pasado 28 de abril se habría evitado.

"Si los generadores con obligación de cumplimiento de control dinámico de tensión -los generadores acoplados en el sistema en el momento del incidente- hubiesen cumplido, no hubiéramos tenido apagón", ha sentenciado este miércoles Concha Sánchez, directora general de Operación de Red Eléctrica, en una conferencia de prensa.

En la víspera, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, explicó que una de las diez centrales que tenían que haber sido capaces de regular la tensión en el sistema eléctrico durante el apagón del 28 de abril no estaba operativa.

Al dar a conocer las conclusiones del comité impulsado por el Gobierno para averiguar las causas del apagón, Aagesen explicó que el 27 de abril el operador del sistema, Red Eléctrica, programó para el día siguiente la actividad de diez centrales térmicas con capacidad de regular tensión.

Una se declaró indisponible y, ante este cambio, Red Eléctrica decidió no sustituir esa instalación y seguir con una previsión de recursos de control de tensión para las horas centrales del día inferiores a lo que había calculado el 27. El número final de instalaciones acopladas fue el más bajo desde el inicio del año.

Para Red Eléctrica, la participación de esa central no habría evitado el apagón. "El que hubiera habido un grupo más acoplado en el sistema no hubiera cambiado el final de las cosas", ha asegurado Sánchez, quien ha defendido que lo que sí habría funcionado es que todas las centrales capaces de regular la tensión hubieran actuado adecuadamente.

La propia Aagesen ya apuntó en la víspera que varias de esas centrales seleccionadas para mantener la tensión -y retribuidas específicamente por ello al haber sido programadas por las llamadas restricciones técnicas- no respondieron adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica.

De hecho, según afirma el informe de Gobierno, alguna produjo energía reactiva, esto es, lo contrario de lo requerido, lo que contribuyó a incrementar el problema. "Prácticamente la totalidad tenía situaciones en las cuales no se cumplía al 100 %" con sus compromisos para controlar la tensión, añadió la ministra.

A la pregunta de por qué se tomó la decisión de mantener seis centrales de ciclo combinado y tres nucleares para el respaldo, Sánchez ha defendido que "en todos nuestros análisis" se dedujo que eran "recursos suficientes para el control dinámico de tensión en la red de transporte"