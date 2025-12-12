La Bolsa española alcanza los 17.000 puntos por primera vez en su historia

La Bolsa española ha alcanzado este viernes, por primera vez en su historia, los 17.000 puntos y toca máximos intradía en los 17.007,5 enteros después de subir tras la apertura el 0,73%.

Con esta revalorización, el principal selectivo español, el Íbex 35, se encamina a su quinta sesión en positivo y a cerrar su tercera semana al alza. En el año, acumula una subida del 46,69%.

Dentro del Íbex 35, solo Enagás cotiza en negativo, al dejarse el 0,44%. En el lado de las ganancias destaca Ferrovial, que avanza el 1,57%.

De los grandes valores, Santander suma el 1,16%, Inditex el 0,91%, Iberdrola el 0,42%, BBVA el 44%, Telefónica el 0,41 % y Respsol el 0,34%.

La Bolsa española mantiene el tono positivo este viernes después de acabar ayer con su segundo máximo histórico consecutivo de cierre, en los 16.883 puntos, tras avanzar el 0,72% animado por el recorte de tipos en Estados Unidos.

El Íbex 35 llegó a tocar durante la jornada un máximo intradía en los 16.946,1 puntos, un nivel que supera hoy, mientras en Wall Street sus principales índices acabaron mixtos, aunque el Dow Jones de Industriales alcanzó un nuevo récord intradía, apoyado en parte por el recorte de tipos de la Reserva Federal estadounidense (Fed).

El S&P 500 también logró un récord de cierre, mientras que el Nasdaq terminó con una bajada del 0,26%, afectado por Oracle y el miedo a una burbuja en la Inteligencia Artificial.

Los futuros sobre los principales indicadores de Wall Street adelantan, a esta hora, una apertura mixta.

En Asia, donde Japón ha dado a conocer el dato de la producción industrial de octubre, que ha subido el 1,5% mensual, por debajo del 2,6% del mes anterior, el Nikkei de Tokio ha avanzado el 1,37%; la Bolsa de Shanghái, el 0,41%; y el Hang Seng, el 1,73%.

A la espera de la inflación

En una jornada en la que se conocerá la producción industrial del Reino Unido, y el dato de su PIB, el foco está en los datos finales de inflación de noviembre en Alemania o España.

Alemania ha confirmado el alza de la inflación interanual al 2,3% en noviembre, mientras que en España el IPC se moderó una décima, hasta el 3%.

El euro baja y se cambia a 1,174 dólares. Los principales indicadores europeos han abierto en positivo: Milán gana el 0,44%, Fráncfort el 0,40%, Londres el 0,39% y París el 0,16%.

El precio de crudo Brent, el de referencia en Europa, sube el 0,49%, hasta los 61,58 dólares; mientras que el oro avanza el 0,15%, hasta los 4.286,22 dólares.

La rentabilidad de la deuda española a diez años alcanza el 3,295%.