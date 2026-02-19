CaixaBank propone la reelección de Tomás Muniesa y la incorporación de García Fau al consejo

El Consejo de Administración de CaixaBank ha acordado elevar a la Junta General Ordinaria de Accionistas del 27 de marzo la reelección de Tomás Muniesa como consejero por un periodo de cuatro años. Muniesa es presidente del consejo desde 2025 y figura como consejero dominical a propuesta de la Fundación Bancaria ”la Caixa”. La decisión consolida su posición al frente del máximo órgano de gobierno corporativo.

La entidad propone además el nombramiento de Ana María García Fau como consejera independiente por cuatro años. La designación cubriría la vacante de Amparo Moraleda Martínez, que dejará el cargo al cumplirse doce años desde su incorporación inicial, hecho que se producirá en abril, y cumplir el mandato máximo para un independiente. La salida de Moraleda abre un relevo que CaixaBank sitúa en el ámbito de los perfiles con experiencia en gobierno corporativo y gestión internacional, según se desprende de la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El consejo también ha aprobado el nombramiento por cooptación de Pablo Arturo Forero Calderón como consejero independiente, y trasladará a la Junta la ratificación de esta incorporación. Hasta ahora Forero figuraba con la categoría de “otro externo”. La operación confirma el movimiento interno para reforzar la presencia de independientes, que constituye uno de los equilibrios centrales del consejo.

La entidad plantea asimismo la reelección de Eduardo Javier Sanchiz como consejero independiente por cuatro años. La continuidad de Sanchiz se suma al resto de ajustes propuestos y mantiene la estructura de 15 miembros: diez de ellos independientes, lo que representa un 67%. El banco destaca que la representación femenina se conserva en el 40%, una cuota que forma parte de los compromisos de diversidad del grupo.

Un órgano de administración estable y con mayoría de independientes

La propuesta actual mantiene el mismo número de consejeros y reproduce el esquema organizativo que CaixaBank ha defendido en los últimos ejercicios: una presidencia de perfil dominical en manos de Muniesa, el papel ejecutivo de Gonzalo Gortázar como CEO y una mayoría de independientes con procedencias diversas.

En caso de aprobarse los cambios, el consejo quedaría integrado por Muniesa como presidente, Gortázar como consejero delegado, los consejeros independientes Sanchiz, Álvarez Satorre, Fisas Vergés, Forero Calderón, García Piñeiro, Garmendia Mendizábal, Löscher, Sánchez Incera, Usarraga Unsain y García Fau, los dominicales Méndez Álvarez-Cedrón y Santero Quintilla, y Fernando María Costa Duarte Ulrich como “otro externo”.

La continuidad en la estructura evidencia la voluntad de CaixaBank de preservar un modelo estable en un ciclo marcado por exigencias regulatorias crecientes.

CaixaBank sitúa en este contexto el perfil profesional de García Fau. La candidata es licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE y tiene un MBA por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En la actualidad forma parte de los consejos de Acerinox, Cellnex Telecom, Gestamp Automoción y JDE Peet’s, además de ocupar puestos en diversos consejos asesores de grupos financieros, industriales y organizaciones empresariales. Su trayectoria incorpora posiciones de alta dirección en Telefónica y en el Grupo Yell, donde llegó a asumir funciones ejecutivas de máximo nivel.

Una incorporación con trayectoria internacional y experiencia en grandes corporaciones

García Fau acumula responsabilidades previas en entidades como Merlin Properties, Eutelsat Communications, Euskaltel, Technicolor, Renovalia Energy Group, Globalvía, Grupo Santalucía o DLA Piper, además de haber presidido de forma no ejecutiva la compañía portuguesa Finerge. El conjunto de posiciones muestra un recorrido profesional asociado a sectores regulados, empresas tecnológicas y servicios avanzados, una experiencia que CaixaBank valora para reforzar su consejo en un momento de transición tecnológica del sector financiero.

La documentación presentada ante la CNMV subraya que el banco mantiene con estas propuestas la estabilidad de su modelo de gobernanza. La estructura de 15 miembros, la mayoría de independientes y la representatividad femenina siguen las recomendaciones generales del entorno supervisor europeo. El ajuste final quedará supeditado al resultado de la Junta del 27 de marzo, aunque todo apunta a que la propuesta será aprobada con amplio respaldo de los accionistas.