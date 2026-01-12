Isidro Fainé renueva como presidente de la Fundación La Caixa por cuatro años más

El Patronato de la Fundación La Caixa acordó este lunes, por unanimidad, la reelección de Isidro Fainé como presidente y de Javier Gordó como vicepresidente por el periodo estatuariamente establecido de cuatro años.

Tras la decisión, Isidro Fainé agradeció la confianza renovada del Patronato y subrayó su compromiso con la entidad: "Considero que la vida es servicio, y en este sentido, es un verdadero honor poder seguir dando continuidad a un proyecto que, desde la independencia de actuación que le otorgan sus más de 120 años de historia, se mantiene fiel a sus principios y a su vocación de servicio a la sociedad y a las personas en situación de mayor vulnerabilidad".

En la misma sesión, el máximo órgano de gobierno aprobó también la renovación del cargo de patrono de Isidro Fainé, Javier Godó, José María Álvarez-Pallete, Luis Carreras, Isabel Estapé, María Isabel Gabarró, Eugenio Gay, Francesc Homs y Pablo Isla. Asimismo, el Patronato dio luz verde al nombramiento de Baldiri Ros como nuevo patrono, a propuesta del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, por un plazo de dos años.

Presupuesto récord para 2026

El Patronato aprobó igualmente el presupuesto para 2026, que alcanzará la cifra histórica de 710 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,4 % respecto al año anterior. Desde 2014, el presupuesto anual de la Fundación se ha incrementado un 63,3%. Fainé destacó que "la Fundación redobla sus esfuerzos para atender a más colectivos y personas, especialmente en el ámbito social”, en un contexto marcado por el crecimiento de los índices de pobreza y desigualdad no solo en España y Portugal, sino a escala global.

Este presupuesto se enmarca en el Plan Estratégico 2025-2030, presentado el pasado mes de junio, que prevé una inversión superior a 4.000 millones de euros hasta 2030 con el objetivo de impulsar la transformación social.

Del total previsto para 2026, cerca del 60% (más de 415 millones de euros) se destinará a programas de transformación social. Entre ellos destacan CaixaProinfancia, orientado a combatir la pobreza infantil; los proyectos de integración laboral Incorpora y Reincorpora; el Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, centrado en mejorar la calidad de vida en el final del proceso vital; el programa de Personas Mayores, enfocado a fomentar la participación social de este colectivo; y EduCaixa, que impulsa la transformación educativa.

El área de investigación y becas contará con una dotación de 147 millones de euros, equivalente al 20% del presupuesto total. En este ámbito sobresalen las convocatorias CaixaResearch de Investigación en Salud y CaixaImpulse de Innovación, el desarrollo del CaixaResearch Institute, concebido como centro de referencia en inmunología, y el programa de Becas, que concede ayudas de grado, posgrado, doctorado y posdoctorado a estudiantes excelentes y de colectivos vulnerables.

Otro 20% del presupuesto (147 millones de euros) se destinará a divulgación cultural y científica, a través de la red de CaixaForum, el CosmoCaixa, las exposiciones itinerantes, la programación de conciertos y conferencias, así como CaixaForum+, la plataforma audiovisual propia de la Fundación.

De cara a 2026, la entidad prevé invertir alrededor de 50 millones de euros en el desarrollo de grandes proyectos emblemáticos, como el CaixaResearch Institute, cuya apertura está prevista para ese año y que será el primer gran centro de investigación transversal e interdisciplinar especializado en inmunología de las enfermedades en España y un referente mundial; el CaixaForum de Málaga, cuyas obras comenzarán este mismo año; y el Centro ArtHub de L’Hospitalet de Llobregat, destinado a reunir y dinamizar la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación.

Balance positivo de 2025

El Patronato aprobó también las cuentas del ejercicio 2025, año en el que la Fundación destinó 655 millones de euros a su obra social. Durante ese periodo, atendió a cerca de 250.000 beneficiarios en España y Portugal mediante programas de intervención social directa. Desde su transformación en Fundación Bancaria en 2014, la entidad ha invertido 6.150 millones de euros en iniciativas sociales, de investigación, becas y cultura, con el objetivo de contribuir a la mejora de la sociedad y, en especial, de los colectivos más vulnerables.

A lo largo de 2025, la Fundación reforzó sus programas sociales de mayor impacto transformador. Entre los principales retos abordados figuran la lucha contra la pobreza infantil, con 68.000 niños atendidos y cerca de 44.000 familias beneficiarias; el fomento del empleo para colectivos vulnerables, con 43.000 nuevos contratos en colaboración con 17.000 empresas; la atención a personas con enfermedades avanzadas, que alcanzó a 44.000 pacientes y 50.000 familiares; y la promoción del envejecimiento activo y saludable, con 20.000 actividades dirigidas a 567.000 usuarios.

La acción conjunta de estos programas permite acompañar a las personas vulnerables a lo largo de las distintas etapas del ciclo vital y garantiza la presencia de la Fundación en todas las provincias españolas, beneficiando directamente a cerca de 250.000 personas en el último año.

Además, en 2025 se impulsaron más de 1.600 iniciativas junto a entidades sociales, con una inversión de 49 millones de euros, a través del programa de Convocatorias de Proyectos Sociales. En el ámbito internacional, la Fundación ha colaborado desde 1997 con 850 entidades de todo el mundo con el objetivo compartido de transformar vidas.

En paralelo, la entidad continuó apoyando el talento, la investigación y la innovación científica, con el CaixaResearch Institute de Barcelona como principal estandarte, concebido como el primer centro de investigación especializado en inmunología de España y uno de los primeros de Europa. En 2025, la Fundación concedió 255 becas, incluidas 50 destinadas a estudiantes de grado con bajos recursos, y promovió 65 proyectos de biomedicina mediante convocatorias de ayudas a la investigación e innovación en salud.

Por último, la Fundación reforzó su apuesta por la cultura como herramienta de inclusión, pensamiento crítico y cohesión social, a través de una oferta amplia y diversa articulada en su red de centros, el Museo de la Ciencia CosmoCaixa y una intensa actividad expositiva y divulgativa, con más de 37 exposiciones y 24.000 actividades, que en conjunto recibieron 4,5 millones de visitantes.