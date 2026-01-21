Groenlandia: el oscuro objeto de deseo de EEUU

Trump ha afirmado que controlará Groenlandia “por las buenas o por las malas”. La razón que pone sobre la mesa es que el control de Groenlandia es necesario para la seguridad de EEUU y de todo el Ártico. No obstante, tras la cortina de la seguridad se ocultan otros intereses. El deshielo del Ártico está abriendo nuevas rutas comerciales fundamentales para la estrategia hegemónica de las grandes potencias: EEUU, China y Rusia. Quien controle Groenlandia controlara y dominara las nuevas vías marítimas del Ártico. Groenlandia posee importantes yacimientos de minerales básicos como el oro, el mercurio y el cobre. Pero lo más importante son los yacimientos de tierras raras, básicas para las nuevas tecnologías y la transición energética hacia las energías renovables: Groenlandia posee grandes yacimientos de cobalto, litio y otras tierras raras que EEUU tiene que importar, para su propio desarrollo tecnológico. Por otra parte, China posee más del 80% de las tierras raras. De aquí la importancia de hacerse con esos recursos, el verdadero objeto del deseo de EEUU.

La reacción de los dirigentes de Groenlandia y Dinamarca ha sido contundente: Groenlandia ni se conquista, ni se vende. El futuro de Groenlandia lo deciden los ciudadanos groenlandeses. Groenlandia no cederá ante los chantajes de EEUU y no está dispuesta a cambiar seguridad por soberanía. Groenlandia tiene el apoyo de Bruselas está decidida a apoyarla con medios económicos y militares. Ocho países de la Union Europea han decidido enviar tropas y fuerzas armadas a Groenlandia para participar en unas maniobras militares organizadas y gestionadas por Dinamarca, haciendo visible la decidida voluntad de Dinamarca de defender su soberanía. Donald Trump se ha enfadado ante la actitud europea y amenaza con aumentar los aranceles un 10% hasta el 25% a partir del 1 de febrero. La reacción de Bruselas ha sido inmediata, la UE se defenderá replicando con una nueva ronda de aranceles, que podía llegar hasta la utilización del instrumento coercitivo (CAI), que supondría el cierre total del mercado europeo a los bienes, servicios e inversiones de EEUU. La ONU se ha pronunciado en contra de cualquier decisión de EEUU que ataque la soberanía de Groenlandia.

Trump acudirá al foro económico de DAVOS y será el principal protagonista. Tratará de convencer a los aliados de la OTAN de que apoyen su decisión y sus razones: “la seguridad de EEUU y de Europa están en peligro ante Rusia y China”. La verdadera razón es apropiarse de los recursos de Groenlandia y seguir garantizando su hegemonía global.