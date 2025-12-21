Operación a tres bandas (o más)

El pasado 27 de noviembre, en su discurso de clausura del Congreso de Directivos que tanto cuida, Isidro Fainé dejó bien sentado que dirigir una empresa plantea la obligación de “moverse entre la incertidumbre y las oportunidades, saber anticiparse a los cambios del mercado, manteniendo siempre la confianza de las capacidades”. Dicho así quedaba como muy genérico, como una teoría muy formal para el colectivo de los directivos que le escuchaban; pero no ha habido que esperar ni un mes para averiguar que el presidente de Criteria estaba dando señales de próximos movimientos.

Unas semanas antes, Criteria, el brazo inversor del imperio Caixa (mayor holding español, con un valor bruto de 37.252 millones de euros), había anunciado un plan estratégico con unas inversiones previstas de 8.000 millones hasta 2030 en proyectos centrados en la obtención de rendimientos “recurrentes, sostenibles y responsables”. Y, seguramente, el ejecutivo de Manresa cuando pronunciaba su arenga ya había madurado con su vicepresidente primero, Francisco Reynés (allí presente), la cifra de 450 millones que pagaría por el 2% de Naturgy, al fondo GIP (controlado por BlackRock) en una operación en la que esta firma se desprendió del 7,1% de la energética, de la que precisamente Reynés es presidente ejecutivo. Es decir, una doble función que, visto en perspectiva, abre muchas elucubraciones sobre la estrategia a largo plazo del grupo catalán.

El movimiento de Criteria responde seguramente a la citada hoja de ruta, pero también a la intención de Fainé de reforzarse como principal accionista ante las escaramuzas que se plantean a varias bandas sobre el tapete. Comenzaron precisamente con esa desinversión de GIP y, tras la compra del 2% por Criteria, ha continuado con el fin de la alianza entre la Corporación Alba, el vehículo industrial de la familia March, y el fondo CVC, que habían sindicado sus acciones en 2018 en una común denominada Rioja. Alba se queda con un 5% y CVC, con un 13,5%.

La ruptura, amistosa y con algunas cláusulas vinculantes, de este matrimonio permite que las dos partes tengan ahora mucha más libertad para operar por separado con su participación, lo que vaticina que pueda haber nuevos movimientos estratégicos en Naturgy. En principio, hace sospechar que CVC quiere iniciar un retroceso en el capital de la energética, en línea con su estrategia de realizar plusvalías. Y, por otro lado, que Alba pueda realizar operaciones de forma individual o forjar nuevas alianzas.

Está por ver, mientras se espera que el cuarto miembro del núcleo duro, el fondo IFM, se mueva. O no. Se supone que está a la expectativa. De hecho, fue este fondo australiano el que desató las escaramuzas cuando en 2021 adquirió el 10% del capital sin haber sido invitado y, posteriormente, lanzó una opa parcial para alcanzar el 22,75%. Entonces Criteria acudió al mercado para torpedear el intento de los australianos, que únicamente lograron alcanzar un 16%, escaso para sus intenciones de mandar. Fainé ganó la batalla al joven valenciano Jaime Siles, hombre de confianza del grupo australiano, que intentó subírsele a las barbas.

No obstante, IFM entró en el consejo de Naturgy y ha convivido con el resto de accionistas mal que bien. Lo cierto es que, desde entonces, todos se han estado mirando de reojo, pese a que se llegó a un pacto de caballeros para rebajar su participación, que sumaba el 83,3% del capital, de manera proporcional en una auto-opa con el fin de colocar las acciones en el mercado y aumentar la liquidez (fleet float) y así formar parte de índices que exigen mayor fluidez.

Tras la operación, que concluyó en junio, redujeron la participación conjunta al 75%. Criteria pasó del 26,7% al 23,9%. El pacto contemplaba, en principio, mantenerse en esa situación. Pero en julio comenzaron nuevos episodios. BlackRock (BR), que controla GIP, recompró un pequeño paquete (del 18,7% al 18,8%) y la pasada semana el fondo GIP comunicó la venta exprés del 7,1% y el compromiso de no vender más hasta pasados 90 días. Pero BR, que también gestiona otras participaciones, anunció que controla el 12,62% (un 11,7% de GIP). Rioja se quedó en el citado 18,5% (antes de separarse sus socios) e IFM, en el 15,1%.

Por tanto, el terreno está abonado para que se produzcan nuevos movimientos, empezando por la propia Criteria, que podría elevar su presencia hasta el umbral del 30%, porcentaje que de rebasarlo le obligaría a lanzar una opa. No parece esa la intención de Criteria por muy guardián que se considere de la compañía energética, cuyo interés radica especialmente en su papel principal como primera empresa gasista española y tercera eléctrica. Es decir, sectores rigurosamente vigilados por considerarse estratégicos. De hecho, la propuesta hecha por GIP y CVC de segregar en negocio regulado y no regulado la empresa no prosperó por la oposición del Gobierno, que contó con el apoyo de Fainé.