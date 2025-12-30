Predicciones para 2026

Partimos de que la economía española seguirá su reconocida e indiscutible buena tendencia, pero influida por la continuidad o el cambio político, en su caso. Así pues, la primera predicción es sobre la probabilidad de que haya elecciones generales en 2026; apoyados en las variables aprobación de presupuestos y cohesión del bloque de investidura, damos una probabilidad del 50% a las elecciones; un modelo de IA consultado posteriormente, tomando en cuenta además expectativas electorales de los partidos del bloque, presión judicial, y contexto económico y social, ponderadas por experiencias pasadas, da 54%, aunque con reticencia, pues la IA insiste en que es un ejercicio de opinión, no estadístico.

La segunda predicción es, en caso de elecciones, sobre la probabilidad de que gobierne el PP pero con la incorporación de Vox al gobierno, que vemos en un 75%.

En tercer lugar, que la economía crezca por encima del 2,5%, el paro baje del 10%, los precios no suban del 3%, y el tipo de la deuda pública a 10 años no suba del 3,3%, si no hay elecciones, sería del 60% para 2026.

Cuarto, si hay elecciones con el resultado del punto dos, la probabilidad de que estos valores se den para las cuatro variables mencionadas sería solo del 25%, en los doce meses siguientes a las elecciones, apoyándonos en una reducción de la demanda de consumo y encarecimiento de servicios, principalmente sanitarios y educativos, y expectativas de subidas de tipos en los mercados de deuda por reducciones impositivas.

Quinto, la probabilidad de que en las elecciones andaluzas gobierne el PP con el apoyo, pero sin Vox son elevadas, del 80%.

Y sexto, en cuanto a la evolución de la economía andaluza se aplican las probabilidades de la economía española en las variables crecimiento y precios, pues décima arriba o abajo sigue la tendencia que marcan las políticas económicas nacionales, y en el paro se mantendrá el diferencial de 5 puntos porcentuales más.

Lo anterior requiere el matiz significativo del contexto europeo, por el avance de la extrema derecha en Francia y Gran Bretaña, que rompería consensos políticos y económicos en Europa y la recomposición de relaciones con Gran Bretaña; quizás podría darse una conversión al estilo Giorgia Meloni, hacia una política pragmática y europeísta, aunque es difícil que prevalezca este raro rasgo de sensatez. En fin, no discutimos con la IA que las probabilidades que ofrecemos son opiniones vestidas de números, pero aun así quizás no sea mal ejercicio trabajar con escenarios y esforzarse en dar cifras precisas.