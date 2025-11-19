Transformación, crecimiento e incertidumbre creciente

Un inciso
Carlos Navarro Antolín
Defensa de los gastos 'hormiga'
Tribuna económica
Los analistas están asombrados de la resiliencia de la economía mundial ante las políticas de Trump. La economía mundial crecerá en 2025-2026 a una tasa del 3,1%. La resiliencia de la economía mundial se debe a que las amenazas de Trump del día 2 de abril no se han cumplido, gracias a los acuerdos con las principales potencias. El lado negociador del Trump empresario se ha impuesto a la bravuconería y al tono amenazante del Trump matón. Tras meses de gran volatilidad, el arancel medio de EEUU se ha situado en un intervalo del 15% al 16%, muy por encima del 2,5% antes de Trump. Las previsiones para 2026 vaticinan un crecimiento mundial superior al 3%. Europa, con Alemania al borde del estancamiento, es el enfermo. No obstante, se prevé una reactivación en 2026 hasta el 1,3%, gracias al cambio en la política de Alemania y su plan de incremento del gasto público de 800.000 millones de euros en defensa e infraestructuras.
El crecimiento de China se desacelera debido al declive de la demanda interna, al fin de los apoyos fiscales y monetarios y a la crisis inmobiliaria. No obstante, las previsiones apuntan a un crecimiento del 4,8%. EEUU desacelera su crecimiento. La política migratoria de Trump reduce la población activa y el potencial de crecimiento de EEUU. No obstante, las previsiones apuntan a un crecimiento del PIB del 1,8%. Las economías avanzadas crecerán en el intervalo del 1% al 2%, y los países emergentes y asiáticos crecerán en el intervalo del 4% al 5%, con India liderando y creciendo por encima del 6%.
Hay una incertidumbre creciente por el agravamiento de las guerras y tensiones geopolíticas y por el retraso de los acuerdos de paz. A todo lo cual hay que añadir la inestabilidad financiera mundial ligada a la sobrevaloración en los mercados de las empresas relacionadas con la IA. Las inversiones en EEUU podrían alcanzar los 3 billones de dólares para 2035. Si a medio plazo los beneficios de las empresas tecnológicas no crecen al ritmo de las inversiones, el mundo podría asistir a una corrección severa en los mercados financieros que afectaría al potencial de crecimiento mundial, con caídas del consumo y la inversión. El 90% del crecimiento de EEUU en 2025 se ha debido a la inversión de las tecnológicas relacionadas con la IA. A todo esto hay que añadir que el gasto público y la deuda mundiales se han disparado. Se estima que EEUU podría alcanzar una deuda sobre el PIB del 143% y un déficit público del 7%. En conclusión, el crecimiento mundial se ve amenazado por la inestabilidad financiera mundial y por el alto endeudamiento de los gobiernos, y no está garantizado.
También te puede interesar
Lo último