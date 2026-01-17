Desde Barbate, mirando al mar y a una tradición milenaria como la almadraba, Herpac ha construido en sus 40 años de historia un proyecto industrial que combina saber artesanal y visión de futuro. En su fábrica, el atún rojo de almadraba y la mojama —señas de identidad de la casa— se transforman mediante procesos que siguen siendo en artesanales, desde el ronqueo hasta el envasado. Este vídeo muestra el corazón de una empresa que ha sabido crecer, diversificar su producción y abrirse a los mercados internacionales sin perder el vínculo con el oficio heredado generación tras generación.