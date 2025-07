Asaja Andalucía pide la reforma del subsidio agrario para resolver el problema de la falta de mano de obra en el campo

El presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, ha reconocido este viernes que el sector agrario vive con "preocupación" la falta de mano de obra, especialmente, para campañas que puntualmente requieren de un pico de trabajadores, como es el caso de la recogida de la aceituna para aceite y los cítricos.

Al mismo tiempo, Serra ha apuntado a la necesidad de una "revisión" del modelo de subsidio agrario porque "si se analizan los datos del paro, especialmente del paro agrícola, resulta que el mismo día que hay una necesidad urgente de mano de obra en el campo, hay gente en el subsidio agrario en el mismo pueblo en el que se requiere esa mano de obra".

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, el presidente de Asaja Andalucía ha alertado de que "se avecina una cosecha de aceite razonablemente buena después de varios años de sequía y ahora la preocupación es con quién vamos a recoger todo esto". Ante esta realidad, Ricardo Serra ha llamado igualmente la atención sobre el modelo de empleo agrario, sobre el que pide una "revisión".

"Es importante, necesario, imprescindible... llámenle como quieran. La protección social de los trabajadores, sobre todo cuando no hay trabajo, sí, pero creo que el sistema obviamente tiene problemas porque no puede comprenderse que no haya trabajadores para una tarea determinada en el momento en que hay gente en el subsidio".

Preguntado sobre el modelo de contratación en origen, como ocurre para campañas como la de los frutos rojos en Huelva, Serra ha argumentado que "deberíamos de pensar primero si lo lógico es utilizar a los nacionales y cuando no tengamos suficientes, utilicemos o contratemos en origen a los trabajadores" de otros países.

En este tema, Ricardo Serra se alinea con la postura del secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, quien hace unos días manifestaba a este periódico la necesidad de reformar el subsidio. "si nosotros tenemos que terminar contratando inmigrantes en origen y hay muchos parados aquí, estamos poniendo el peligro el sistema. Es una situación que no tiene ni pies ni cabeza. Tenemos que revisar el subsidio agrario para que las personas se vean beneficiados por trabajar, y no al contrario", afirmaba, para añadir a continuación: "o puede ser que se estén arrancando olivos centenarios perfectamente productivos para meter un cultivo superintensivo solo porque no se consigue gente para recoger la aceituna".

Recorte de la PAC

Por otro lado, y en relación con la nueva propuesta de marco financiero para la Política Agraria Comunitaria (PAC) por parte de la Unión Europea, Ricardo Serra afirmó que "más allá de las declaraciones grandilocuentes que a veces hacen los políticos en defensa de la PAC, se trata de que después obren en consecuencia; el Parlamento Europeo tiene capacidad de veto de esa propuesta de la Comisión, pues que estén a la altura y hagan uso de esa potestad que tienen para vetar esto".

Por último, la guerra arancelaria declarada por la Administración Trump --aranceles del 15%, según la última cifra conocida-- supone para Asaja Andalucía poner en cuestión 35 años de una política agraria europea que "ha estado orientada a quitar aranceles, a favorecer la entrada de productos de países terceros". "Ahora parece que todo el mundo se ha olvidado de esto y vamos en la dirección contraria", ha señalado Serra.