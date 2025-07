Indra sale de compras en Andalucía y ultima la adquisición de la división de drones de la malagueña Aertec Solutions

La multinacional española Indra sigue pisando el acelerador en su estrategia de crecer en la industria de la defensa para aprovechar el incremento de fondos previsto en los planes de rearme de la Unión Europea. En este sentido, la compañía liderada por Ángel Escribano acaba de poner su punto de mira en Andalucía y, en la que sería su primera operación en la comunidad, ultima la adquisición de la división de drones de la compañía malagueña Aertec Solutions, según apuntan fuentes del sector.

La operación se circunscribiría a la rama de vehículos aéreos no tripulados (UAV), agrupada en Aertec Defense & Aerial Systems -la filial creada hace de menos de un año por la matriz fundada en 1997 por Vicente Padilla y Antonio Gómez-Guillamón en Málaga-, que se dedica casi en exclusiva al diseño, montaje y comercialización de su producto estrella enfocado a la industria defensiva, el dron Tarsis, usado por el Ministerio de Defensa español y exportado a otros puntos internacionales.

En el marco de esta estrategia de agrupar el negocio de los UAV, que implicó también la transferencia desde la matriz a la recién inaugurada filial de todos los clientes, patentes de los productos ya desarrollados y equipo humano, Aertec duplicó sus instalaciones en Sevilla para potenciar la línea de producción del dron. En la nueva planta, anexa a la sede que tiene la malagueña en el Parque Tecnológico Aerópolis, se sitúa la maquinaria de la Línea de Ensamblaje Final.

La familia Tarsis son los drones de tecnología española más avanzados en su clase. Su modelo actual de operación en pistas cortas y no preparadas, así como el que está en desarrollo de despegue y aterrizaje vertical, con propulsión híbrida, tienen diferentes aplicaciones en el ámbito militar y civil. Cuenta con versiones de entre 15 y 90 kilos con amplia autonomía de vuelo, tecnología ATOL (Automatic Take Off and Landing) y un completo sistema de guiado, navegación y control.

Con el acuerdo previsto con Aertec, que mantendría sus ramas de aeropuertos y aeroespacial, Indra avanzaría también en sus planes de crecimiento en Andalucía, donde prevé duplicar su actividad con una inversión superior a 80 millones de euros para sumar nuevas capacidades industriales y tecnológicas. Este crecimiento, según ha avanzado la empresa, permitirá la generación de 500 nuevos puestos de trabajo en los próximos dos años, con la previsión de superar los 3.000 empleos directos en 2027.

Estrategia de crecimiento

La operación que está cerrando en territorio andaluz se suma a otros movimientos de crecimiento inorgánico anunciados por la multinacional española en los últimos meses, entre los que destacan la compra del 89,68% de Hispasat y del 36% de Hisdesat por 725 millones de euros; la integración de Deimos, la filial tecnológica de Elecnor especializada en misiones espaciales e integración de satélites: y la adquisición de la fábrica de calderería ‘El Tallerón’, situada en Gijón, a Duro Felguera.

Indra ha cerrado el primer semestre de 2025 con un beneficio neto de 215 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 88% respecto al mismo período del año anterior. Este incremento, según ha informado esta misma semana, se debe tanto a la mejora operativa de la compañía como al impacto puntual derivado del aumento en la valoración de su participación en el consorcio Tess Defence, la empresa de vehículos blindados de la que adquirió el 26% el pasado mes de junio.

Uno de los datos más destacados del periodo es el crecimiento de la cartera de pedidos, que por primera vez en la historia de la compañía ha superado los 9.000 millones de euros, situándose en 9.474 millones. Esta cifra supone un avance interanual del 33% respecto al primer semestre de 2024, aunque incluye 1.449 millones correspondientes a la consolidación de Tess Defence; mientras que, si se excluye este impacto, habría aumentado un 12%.