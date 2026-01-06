Bruselas propone adelantar fondos de la PAC para contentar a los agricultores y poder aprobar Mercosur

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto desbloquear de manera anticipada parte de los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) y reforzar la inversión en zonas rurales en el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, en una carta dirigida al presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, que ostenta la presidencia del Consejo de la UE, y a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

"Para garantizar que, a partir de 2028, haya recursos adicionales disponibles para atender las necesidades de los agricultores y de las comunidades rurales, propongo que los Estados miembros tengan acceso, al presentar su plan inicial, a hasta dos tercios del importe que normalmente estaría disponible para la revisión intermedia (que sería en 2030)" ha señalado la presidenta del ejecutivo.

La oferta llega tras la masiva protesta agrícola del pasado 18 de diciembre en Bruselas y a pocos días del voto sobre el acuerdo con Mercosur, previsto el próximo viernes. Hoy miércoles los ministros de Agricultura de la UE se reúnen de forma extraordinaria para discutir el pacto y las garantías para mitigar su efecto en los productores. El pasado mes de diciembre las reticencias de Francia e Italia paralizaron una firma que se presumía inminente. Para aprobar el acuerdo, recordemos, hace falta una mayoría cualificada, lo que significa que uno de los dos países tendría que dar el sí.

Adelanto de hasta 45.000 millones del presupuesto

En la carta, Von der Leyen defiende que la PAC debe seguir siendo "el principal instrumento de la UE" para "dotar de una renta justa de los agricultores" y "garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo", pero introduce cambios orientados a facilitar un acceso más rápido a los recursos comunitarios.

En concreto, plantea que los Estados miembros puedan disponer desde el inicio del periodo presupuestario de hasta dos tercios de los fondos previstos normalmente para la revisión intermedia, lo que permitiría movilizar alrededor de 45.000 millones de euros a partir de 2028.

La dotación reservada para la PAC asciende a 293.700 millones de euros eb tido el periodo (2028-2034), a lo que hay que sumar otros mecanismos de apoyo como el fondo de 6.300 millones destinado a estabilizar los mercados agrícolas.

Además, la propuesta contempla ampliar la capacidad de reacción ante crisis, permitiendo el uso de márgenes de flexibilidad presupuestaria para compensar a los agricultores en caso de catástrofes naturales, fenómenos climáticos adversos o enfermedades animales.

Blindar al menos un 10% de los recursos de los planes nacionales para inversiones rurales

La presidenta de la Comisión propone, por otro lado, que al menos el 10% de los recursos de cada Plan Nacional y Regional de Asociación se destinen obligatoriamente a inversiones en estos territorios, lo que supondría un mínimo de 48.700 millones de euros, ampliables hasta 63.700 millones mediante préstamos del programa Catalyst Europe.

La propuesta se traslada ahora al Parlamento Europeo y al Consejo, en el marco de las negociaciones sobre el próximo presupuesto plurianual de la UE, donde, tal y como asegura Von der Leyen, la Comisión se compromete a seguir apoyando el proceso legislativo hasta su adopción definitiva.

Los Estados miembros asignarán su parte del objetivo rural a medidas que se implementarán en el sector agrícola en la fase inicial de la programación, de forma similar a lo que ocurre en el ciclo presupuestario actual, a menos que opten por medidas dedicadas a las zonas rurales.

La macroprotesta agraria del pasado 18 de diciembre en la capital europea, que reunió a agricultores de España y otros Estados miembros, se dirigió contra los recortes en la futura PAC y los acuerdos comerciales como el de Mercosur, por considerar que no incluyen salvaguardas suficientes en favor del campo europeo.

Precisamente ese mismo día, la UE descartó en una cumbre europea que ese acuerdo se pudiera firmar en Brasil el fin de semana del 20 y 21 de ese mes, fecha inicial prevista, ante el bloqueo de Francia e Italia y se apostó por el próximo 12 de enero para celebrar la firma en Paraguay, a expensas de convencer a París y Roma, presionadas por sus respectivos sectores agrícolas.