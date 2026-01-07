Bruc cierra 2025 con casi 1.400 megavatios en operación en Andalucía y tiene en desarrollo 900 de almacenamientos de baterías

Bruc, uno de los principales productores independientes de energía renovable, ha cerrado el ejercicio de 2025 con 38 plantas fotovoltaicas en operación comercial, que suman una potencia pico instalada de 1.963 megavatios (MW), la mayor parte de ellos en Andalucía

A estos activos en operación se añaden 637 MW actualmente en construcción —todos ellos de tecnología solar fotovoltaica— y 3.988 MW en desarrollo. En conjunto, la cartera total de activos de Bruc alcanza los 6.588 MW.

De los 3.988 MW en desarrollo, 1.716 MW corresponden a proyectos fotovoltaicos, 2.200 MW a sistemas de almacenamiento mediante baterías hibridadas y 72 MW a un proyecto de hibridación eólica vinculado a la planta fotovoltaica Las Quinientas, que está situada en Jerez de la Frontera.

La mayoría de estos megavatios en operación, construcción o desarrollo corresponden a la comunidad andaluza, donde Bruc tiene una fuerte implantación. La compañía tiene 1.385 Megavatios operativos en la región que se distribuyen en ocho plantas fotovoltaicas en Sevilla (tres), Cádiz (dos), Huelva (dos) y Málaga (una). Además, cuenta con 972 en desarrollo, 900 para sistemas de almacenamiento de baterías y los 72 mencionados para la planta híbrida de Jerez. Y tiene, además, otra planta en construcción en Carmona de 260 megavatios.

La cartera total de Bruc en Andalucía asciende, pues, a 2.617 MW.

Bruc anuncia en una nota que instalará antes de final de año las primeras baterías, que proporcionarán flexibilidad a la oferta de energía.

Durante el ejercicio, las plantas gestionadas por Bruc han generado 3,42 teravatios/hora (TWh) de energía limpia. La energía producida podría abastecer el consumo de 900.000 hogares en España. Se ha evitado así la emisión de un millón de toneladas de CO2, el equivalente a la contaminación de 673.000 vehículos de combustión.

Financiación de 474 millones de BNP AM, Banco Santander, Banco Sabadell, EDC y Banco Cooperativo

La financiación para la construcción y operación de su portfolio de activos está garantizada, afirma Bruc, gracias a "acuerdos con importantes entidades financieras nacionales e internacionales, todos ellos alineados con los Green Loan Principles". Recientemente Bruc acordó una financiación sin recurso por importe de 474 millones de euros con BNP AM, Banco Santander, Banco Sabadell, Export Development Canada (EDC) y Banco Cooperativo. Estos recursos serán destinados a la refinanciación de la deuda existente de 858 MW de plantas de generación solar fotovoltaica que Bruc tiene en operación en las comunidades de Andalucía y Aragón.

Bruc comercializa la energía generada en el mercado mayorista o mediante contratos PPA (Power Purchase Agreement).Su accionariado compuesto por los fondos de pensiones OPTrust y USS, respalda, según la empresa, el desarrollo de su plan de negocio. “La confianza de nuestros accionistas nos permite seguir avanzando en el cumplimiento del plan de negocio y estar preparados para aprovechar las oportunidades que se deriven del avance en la electrificación de la economía”, asegura Juan Béjar, presidente de Bruc.

Por su parte, Luis Venero, CEO de Bruc, subraya que “las inversiones en almacenamiento que estamos abordando en ejecución de nuestro modelo de negocio nos permitirán dar flexibilidad a nuestra oferta de energía, con el fin de contribuir a la fiabilidad y firmeza del sistema eléctrico y capturar mejores precios”.

Bruc actualmente cuenta con una cartera de activos en España y Japón (solar fotovoltaica, eólica y almacenamiento) que suman 6.588 MW en operación, construcción y desarrollo.