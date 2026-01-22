Cooperativas alerta de un estancamiento en la producción de aceite de oliva frente al dinamismo de otros países

Si no se toman medidas, el sector del aceite de oliva en España corre el riesgo de 'italianizarse', es decir, de tener más o menos buena imagen, pero con escasa producción en comparación con otros países. Es una de las conclusiones que han quedado reflejadas este jueves en un desayuno informativo en Sevilla sobre el sector del olivar, DialoCoops, organizado por Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía.

La falta de agua (o su mala gestión) en el trasfondo de la situación

Rafael Sánchez de Puerta, responsable de Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-Alimentarias a nivel nacional, ha afirmado que, frente al dinamismo creciente de países como Túnez o Marruecos, “En España la línea de producción de los últimos veinte años es descendente”, algo sorprendente teniendo en cuenta que hace unos años “nos preparábamos para grandes producciones por las nuevas plantaciones de regadío (del entorno de dos millones de toneladas) y la gran preocupación era si íbamos a encontrar mercados”, asegura.

La explicación de esta ruptura de la expectativa es sencilla: el olivar de secano se ha hundido. “Su caída es mayor de lo que representan las nuevas plantaciones y las inversiones en regadío”, dice Puerta, quien recuerda que las producciones fueron “ridículas” en los dos años anteriores y en esta campaña va a estar por debajo de lo esperado, debido a la falta de lluvias en septiembre y octubre. “El aforo preveía 1,5 millones de toneladas y creemos que vamos a estar en 1,3 millones”.

El problema de fondo, la razón por la que el secano retrocede, es el agua. Para Sánchez de Puerta, el cultivo más perjudicado por el cambio climático puede ser el olivar, sobre todo el de secano, ya que “nos ha dejado sin otoño” y el árbol no puede recuperarse después del verano. Y frente a eso reclama una política de aguas que amplíe las concesiones de regadío. En Cooperativas se piensa que no hay un problema de falta de agua, sino de gestión, y Cristóbal Gallego, responsable de Aceite de Oliva de Cooperativas de Andalucía, advierte de que la producción en Jaén va a ser mucho menor de lo previsto. “Allí los regadíos son deficitarios y hay comunidades de regantes que llevan 30 años esperando una concesión”, dice. “¿Quien habla de que las zonas de secano se transforme en regadío?”, añade Sánchez de Puerta. “Si no se hace esto van a desaparecer y hablamos del 70% del territorio en Andalucía”.

El acuerdo con Mercosur, "una falta de respeto" para el sector

Todo el problema del agua conecta con el acuerdo con Mercosur, ya que, según Cooperativas, se vende como una oportunidad, pero no lo es. Para Sánchez de Puerta, eñ pacto es “una falta de respeto” en lo que respecta al aceite de oliva, ya que para los países del cono sur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) sus exportaciones se liberan de forma inmediata mientras que las europeas tienen un “periodo de aproximación de quince años”. Allí, se añade desde cooperativas, hay tierra suficiente para poner en marcha en tres años una explotación de olivar y no hay ningún problema, a diferencia de lo que ocurre en España, con el agua. Y los costes ambientales y laborales, añaden, serían infinitamente menores.

Eurodiputados que se implican con el sector 'agro' y luego no lo apoyan con su voto

Respecto al pacto, y hablando más en general, Jaime Martínez-Conradi, director de Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía, ha asegurado que la decisión del Parlamento Europeo de llevar el acuerdo a la Justicia europea les hace ganar tiempo, seguramente dos años, pero cree que al final se acabará materializando. Y lanza un aviso para navegantes: “No entendemos que haya habido europarlamentarios que se implican con el sector agroalimentario y que luego hayan votado a favor de que se aplique el acuerdo”. Cooperativas, recordemos, es una de las convocantes de las manifestaciones que recorrerán las capitales andaluzas el próximo 29 de enero contra el acuerdo con Mercosur y los recortes de la nueva Política Agraria Común (PAC).

La aceituna de mesa necesita más inversión en promoción

En el desayuno también se ha abordado la situación de la aceituna de mesa. Gabriel Cabello, responsable de este sector en Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía, ha asegurado que hay un problema de producción, “que siempre es menos de la que se espera”, por la falta de lluvias en septiembre. Y ha advertido que ante el estancamiento e incluso el leve descenso del consumo de España y los aranceles de Trump es imprescindible invertir en nuevos mercados. El punto de mira está en el sudeste asiático, pero “de nada nos sirve ir a China con 300.000 euros en un país con 1.400 millones de habitantes”. “Hemos perdido el 70% del mercado de EEUU en aceituna negra y para recuperarlo haría falta vender lo que se vende en 70 países como Azerbaiyán”.