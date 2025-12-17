La cordobesa Bodegas Alvear derrota a Freixenet en un litigio ante la justicia europea por el uso de un logotipo

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) desestimó hoy el recurso presentado por el grupo bodeguero Freixenet contra una decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), que había dado la razón a la empresa cordobesa Alvear en un litigio por el registro de una marca para vinos espumosos.

El TGUE estimó que existía riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas y confirmó que la EUIPO había apreciado correctamente tanto el uso efectivo de la marca anterior de Alvear como la similitud de los signos y la identidad de los productos, informó este jueves el servicio de prensa del TGUE.

El caso se remonta a mayo de 2022, cuando Freixenet solicitó el registro como marca de la Unión Europea de un logotipo para vinos espumosos al que se opuso meses después la sociedad cordobesa Alvear, alegando riesgo de confusión con su marca denominativa española anterior "C.B.", registrada para vinos, espirituosos y licores.

La EUIPO estimó la oposición en febrero de 2024, Freixenet presentó un recurso y este fue desestimado en enero de 2025, pues la Oficina de Propiedad Intelectual consideró que había riesgo de confusión.

Freixenet llevó entonces el caso ante la justicia europea, donde el Tribunal General también ha desestimado los argumentos de grupo bodeguero catalán.

Con sede central en la localidad cordobesa de Montilla y más de 300 años de historia, la bodega cordobesa es una de más antigua de Andalucía y de España, ahora gestionada por la octava generación familiar, produciendo vinos de alta calidad.

Alvear distribuye sus marcas en todo el territorio nacional, siendo su principal mercado el área mediterránea desde Cataluña hasta Algeciras. La bodega vende fuera de las fronteras españolas el 40% de su producción a más de 25 países diferentes entre los que se encuentran Gran Bretaña, Holanda, Japón, Canadá y Australia.

Cepa protagonista

La bodega cuenta con viñedos situados en los pagos de la Sierra de Montilla y Moriles (Córdoba), donde la cepa protagonista es la de Pedro Ximénez, uva que es la base única de sus vinos dulces, finos, olorosos y amontillados.

El grupo dispone de una capacidad de crianza de cinco millones de litros en botas de roble, distribuidas en diferentes bodegas con un nombre propio: La Sacristía y El Liceo, donde se guardan los vinos más viejos; Las Mercedes, más conocida como del C.B.; Las Higueras y Buganvillas, donde envejecen los Pedro Ximénez.

La bodega denominada “de la Casa”, primer emplazamiento de Alvear, situada en el casco antiguo, está considerada de interés histórico-artístico.