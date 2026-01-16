España escapa a la fuerte pérdida de mano de obra agrícola de la UE

Europa pierde trabajadores del campo a marchas forzadas, mientras que España los gana. La mano de obra agrícola de la Unión Europea se redujo un 17% entre 2013 y 2023, periodo en el que España registra un aumento del 2,3%, según los datos publicados por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

En 2023, el sector agrícola de la UE contaba con 8,4 millones de personas empleadas frente a los casi 10,2 millones de trabajadores que se dedicaban a esas labores en 2013, lo que supuso una caída del 17% en términos relativos, que se traduce en 1,8 millones de trabajadores menos.

En esta década, la agricultura ha pasado de representar el 5,2% de la fuerza laboral total de la UE al 3,9% .

Eurostat atribuye esta la caída de trabajadores del campo a la reducción del número de explotaciones agrícolas europeas y al impulso de nuevas tecnologías que ahorran mano de obra, como la mecanización, la automatización y otras innovaciones.

Mientras que el empleo en el campo europeo se desinfla, la fuerza laboral agrícola en España registra un ligero aumento del 2,3% entre 2013-2023, en el que gana 16.000 trabajadores, desde los 707.000 empleados del inicio del periodo a los 723.000 del final.

Dentro de los Veintisiete, los empleados del campo español se erigieron en 2023 como el cuarto grupo más abundante, solo por detrás de Rumanía (1,7 millones), Polonia (1,4 millones) e Italia (900.000).

Por otro lado, la oficina europea recoge que, aunque el número de trabajadores haya aumentado en algunos Estados miembros, la proporción de empleo total correspondiente al sector agrícola disminuyó en todos los países de la UE.

Los mayores descensos se registraron en Rumanía (-8,9%), Croacia y Portugal (-4,7%).