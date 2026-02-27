El Gobierno abre el plazo para la comunicación de los daños en caminos rurales e infraestructuras de riego por el temporal

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado la orden ministerial que establece el procedimiento para notificar los daños que las recientes borrascas en Andalucía y Extremadura han causado en caminos agrarios de uso público e infraestructuras de riego para que puedan ser reparadas con urgencia.

En el paquete de medidas de apoyo para el sector agrario afectado por los temporales aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes, día 17, se incluye una partida específica de 600 millones de euros para la reparación de urgente de infraestructuras como caminos agrarios de uso público y regadíos.

La orden ministerial establece el procedimiento y las condiciones para notificar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y evaluar los daños producidos en caminos agrarios de uso público y en las comunidades de regantes. El plazo para la comunicación de los daños concluirá el 15 de abril.

Comités técnicos con presencia de todas las administraciones

Para asegurar la eficiencia del procedimiento de notificación de los daños producidos, la orden ministerial establece una estrecha coordinación con las administraciones locales, provinciales y autonómicas, para las afecciones a caminos agrarios de uso público. De esta manera, en cada provincia, las propuestas de actuación en caminos agrarios de uso público serán elaboradas y remitidas al MAPA por las subdelegaciones del Gobierno, asistidas por comités técnicos en los que participarán las diputaciones provinciales, la Junta de Andalucía y la de Extremadura, junto a técnicos de las empresas públicas Tragsa y Seiasa (Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias).

El Gobierno adjudica, en este sentido, un papel importante a las diputaciones, que serán las que recopilen la información "en estrecha colaboración con los ayuntamientos afectados". Toda la información recopilada se presentará en un fichero de excel.

En el caso de daños causados en infraestructuras de riego, la comunicación al MAPA se realizará a través de la sede electrónica por parte de la presidencia de la Comunidad de Regantes.

Las obras serán ejecutadas por la empresa de Transformación Agraria (Tragsa), en su condición de medio propio de la Administración, y consistirán en la reparación y restitución al estado anterior de los elementos dañados, tales como la recuperación del trazado y plataforma de caminos de acceso a parcelas y la limpieza y reparación de balsas, acequias, canales y sistemas de almacenamiento de agua, entre otras.

Las ayudas del Gobierno y la Junta de Andalucía

El plan de ayudas del Ejecutivo para la agricultura cuenta con un presupuesto total 2.874,1 millones de euros para los agricultores, ganaderos, pescadores y acuicultores de Andalucía y Extremadura, las comunidades autónomas más afectadas y con mayor siniestralidad por el tren de borrascas de gran intensidad producido entre enero y febrero, de los que 2.174 millones serán ayudas directas para compensar la pérdida de renta, que consisten con carácter general en el abono del 30% de los ingresos agrarios de la última declaración (2024) para los productores de 566 municipios de Andalucía, con un mínimo de 5.000 euros y un máximo de 25.000 .

En el caso de la Junta de Andalucía, la Consejería de Agricultura ha previsto 731 millones en ayudas directas, 120 para caminos rurales y 136 para el dominio público hidráulico. Esta semana ha publicado un decreto-ley en el que declara obras de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía las actuaciones de reparación de cauces, infraestructuras hidráulicas de regulación, caminos e infraestructuras de transportes asociadas a la regulación del dominio público hidráulico, así como también las infraestructuras de riego; y ha bonificado con la exención del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua durante 2026 para las cuencas mediterráneas.

Este mismo viernes, por otro lado, se han publicado en el BOJA la flexibilización de los requisitos de la PAC, para la que se ha extendido el plazo de solicitud hasta el 15 de mayo.

El consejero Ramón Fernández-Pacheco ha manifestado que el plazo para solicitar las ayudas directas se abrirá el 17 de abril. Aún no se conoce cómo se articularán exactamente, pero sí ha precisado que se modularán en función de los daños y los cultivos, a diferencia de la deducción general que hace el Gobierno.