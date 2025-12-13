La pesca andaluza del Mediterráneo podrá mantener en 2026 los 143 días de pesca de este año aplicando las mismas medidas

Los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) han cerrado en la madrugada de este sábado el acuerdo de las posibilidades de pesca en las aguas comunitarias del Atlántico y los días de capturas en el Mediterráneo para 2026, que finalmente se estableció en 143 días, que exactamente el mismo número de días que ha tenido la flota arrastrera andaluza en 2025.

"Después de dos días de trabajo (...) hemos logrado 143 días para nuestros barcos pesqueros del Mediterráneo", ha dicho en un vídeo compartido en redes sociales el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Según ha destacado, este año ha sido una negociación "francamente difícil", ya que se partía de 9,7 días en la propuesta inicial de la Comisión Europea, una reducción del 64 % frente a los 27 días inicialmente planteados por Bruselas para las capturas de este 2025, pero un 93% menos que los 130 días que se alcanzaron el año pasado aplicando medidas compensatorias, aumentados en 13 hace pocas fechas para mantener el abastecimiento en fechas navideñas.

De confirmarse este acuerdo, estaríamos ante el primer año en el que no habría recortes desde 2019, cuando los pescadores andaluces disfrutaban de 220 días de pesca.

"Creo que es un éxito evidente que quiero compartir con todos los armadores y pescadores que han hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista de su trabajo y también de la sostenibilidad de todos los stocks, a través de las medidas selectivas que fueron aplicadas el año pasado", ha recalcado.

El ministro también ha adelantado que "este año no habrá nuevas medidas selectivas" y que "únicamente con las vigentes desde el año pasado se podrán alcanzar estos 143 días". Estas consistían, entre otras, en la instalación de mallas, algo ya ejecutado por todas las embarcaciones, y de puertas voladoras para minimizar el impacto del arrastre. El 40% de los 113 barcos arrastreros andaluces (que se concentran en La Caleta de Velez-Málaga, Motril y Almería) ya las tiene y otro 30% está ahora mismo en fase de tramitación.

Otra relativa buena noticia para los arrastreros del Mediterráeo es que se mantiene la cuota de la gamba roja, que el año pasado se fijo en 708 toneladas en el Consejo de Pesca.

Más capturas de boquerón en el Golfo de Cádiz y menos de cigalas

En cuanto a los límites de capturas para el Golfo de Cádiz, hay buenas y malas noticias. La positiva es el incremento significativo, del 60%, de la cuota del boquerón en toda la zona Atlántica que va de Portugal a las Islas Canarias al recuperarse la pesquería de la zona. Pasa de un límite de 7.266 toneladas a 11.639 toneladas. Pero, sin embargo, la cigala sufre un descenso significativo. El Consejo de Pesca de la UE adopta la propuesta de la Comisión de reducir un 23% las capturas, de 239 a 185 toneladas, aunque habrá que esperar a ver cuál es la cuota del cerco del Golfo de Cádiz -no aparece en las notas y tablas publicados por el Consejo-, que tenía una propuesta sobre la mesa de pasar de 33 a 15 toneladas, una reducción de más del 50%.

También se ha acordado, en la zona atlántica que va de Portugal a las Canarias incluyendo Madeira y Azores, una reducción del 1% para el rape, un aumento para el gallo del 12% y un recorte del 13% del abadejo, un recorte que, en este último caso, también afecta al Golfo de Vizcaya.

El acuerdo adoptado este sábado repercute directamente en la flota de arrastre del Mediterráneo, con 115 buques, 450 empleos directos y 32 millones de facturación en 2024; y a la del cerco del Golfo de Cádiz, con 75 buques, 618 empleos y 23 millones de facturación y con bases principales en Punta Umbría, Isla Cristina y Barbate.