La empresa constructora Felipe Castellano supera la barrera de los 70 millones de facturación

Construcciones Felipe Castellano ha cerrado el último ejercicio con su cifra más alta de facturación manteniendo una escalada continuada de crecimiento después de la crisis sanitaria de 2020. En 2024 consiguieron un volumen de ventas que alcanzó los 72,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,3% con respecto al ejercicio anterior, en el que calcaron el mismo porcentaje de subida.

Este ascenso en los ingresos facturados les ha permitido un crecimiento sostenido que consolidan la posición de la empresa constructora gaditana en su sector, con una estructura financiera más sólida, aunque el resultado de las cuentas ha experimentado un importante descenso en su rentablidad operativa. Los beneficios netos en el ejercicio de 2024 arrojaron una cifra de 3,1 millones de euros, un descenso del 45% respecto a los 5,6 millones que ganaron en 2023 a pesar del menor volumen de ventas, 68,2 millones de euros.

El incremento logrado en 2024 en la facturación refleja una expansión en el mercado nacional, que ha representado el 93% de las ventas. La caída del Ebitda en el último ejercicio, que ha llegado al 48%, se debe básicamente al incremento de costes de aprovisionamiento y personal, lo que han reducido el margen operativo de la compañía, según los datos de las cuentas depositadas en el Registro Mercantil y recopilados por este periódico a través de Insight View, herramienta de información mercantil de Iberinform

El coste del material ha subido en 6,7 millones de euros en el último ejercicio a la empresa con sede principal en Rota, lastrado sobre todo por una subida de 41 a 51 millones en la compra de mercaderías. En cuanto al personal, el gasto en sueldos ha sido menor a pesar de contar con mayor plantilla, aunque sí han subido las cuantías a la Seguridad Social.

Al cierre del ejercicio 2024 Felipe Castellano contaba con 345 empleados, de los que únicamente 6 eran mujeres. Estas cifras suponen un aumento de 13 personas en plantilla, con una mujer más respecto al cierre de 2023.

La empresa reconoce que ha logrado una mejora en los precios de contratación que se verá reflejado en el margen de explotación. Considera, en su análisis de gestión de cara al presente año, que las materias primas estancarían el precio de modo que les permitiera mantener los resultados en los próximos ejercicios, rondando los 70 millones de euros en ventas, para continuar caracterizándose por ser una de las empresas más rentables y estables del sector en su zona de actuación.

De la edificación residencial a la construcción civil

Las ventas logradas en este 2024 se asientan en la edificación residencial suponiendo casi el 80% del negocio facturado. Las cifras en este apartado alcanzan los 57,8 millones de euros, 17 millones más que en el ejercicio anterior. La construcción no residencial, por su parte, se ha contraído en el 2024 con unas ventas de 9,3 millones (4,3 millones menos que en 2023).

En cuanto a la ingenería civil, Construcciones Felipe Castellano ha relegado este segmento a menos del medio millón de ventas, una importante caída respecto a los 7,4 millones que facturó en 2023, sobre todo en la construcción de carreteras, calles, aeropuertos, pistas y aparcamientos. Sí que ha ascendido en el apartado de puertos y canales de navegación, aunque sobre todo este nicho de negocio lo explota a través de las seis uniones temporales de empresas en las que opera, a través de las que facturó 4,8 millones en 2024, por debajo también de los 6,2 millones de 2023.

Sin embargo la intención de la empresa constructora de cara a futuro es diversificar esta dependencia de la construcción residencial. Según su análisis, la situación inmobiliaria actual con la contracción de márgenes en este sector y la cantidad de recursos necesarios para la realización de este tipo de proyectos, les lleva a focalizar los recursos disponibles en la obtención de contratos de construcción en el sector de la obra civil y las instalaciones especiales, en senda de crecimiento.

Además, Construcciones Felipe Castellano está realizando una apuesta importante en los procesos de construcción industrializada a través de la factoría EOSS (Evolution OffSite System) operativa en el polígono Trocadero de Puerto Real y su centro tecnológico EOSS Innovation Technologies en El Puerto de Santa María. Los baños modulares que fabrican en la planta gaditana han evolucionado en los últimos meses con la inclusión en su catálogo de balcones industrializados y están apostando por las fachadas.