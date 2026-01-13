Ranking de las principales operaciones de venta de hoteles en Andalucía en 2025

El mercado inmobiliario hotelero ha captado en Andalucía 847 millones de euros en 2025, según un informe de la consultora Colliers, que recoge las principales operaciones en la región. El top 13 lo corona la venta del hotel Fairmont La Hacienda en junio de 2025, un establecimiento de cinco estrellas gran lujo de uso vacacional, con 311 habitaciones, ubicado en San Roque (Cádiz), que fue adquirido a Grupo Milenium po Activium SG por 170 millones de euros.

El segundo lugar en el podio lo ocupa la venta del Hotel Silken Al Ándaluz Palace de Sevilla, de cuatro estrellas, un establecimiento vacacional de 623 habitaciones vendido por CBRE a Hotusa. La tercera posición es para el Hotel BlueSea Gran Cervantes, de cuatro estrellas y uso vacacional, con 398 habitaciones en Torremolinos (Málaga), vendido por Arena Investor & Oppo investment a un comprador cuya identidad no ha sido dada a conocer.

Además, se ha vendido el Hotel Molina Lario de Málaga, de cuatro estrellas y 103 habitaciones, con uso vacacional, adquirido por Grupo Hoteles Catalonia a Meridia Capital. También ha sido transaccionado el hotel ubicado en Benalmádena (Málaga) MedPlaya Bali, de tres estrellas y 436 habitaciones, comprado por Azora Gestión y vendido por Med Playa.

Omega Capital Group

El hotel vacacional Barceló Conil Playa, de cuatro estrellas y 210 habitaciones, fue vendido en julio de 2025 por Wingenia a Grupotel. Además, Gaw Capital Partners ha vendido a Omega Capital Group el 50% de varios establecimientos hoteleros de cuatro y cinco estrellas en Andalucía: Hospes Palacio de Bailio en Córdoba (53 habitaciones), Hospes Las Casas del Rey de Baeza en Sevilla (41 habitaciones) y Hospes Palacio de los Patos en Granada (42 habitaciones).

De otra parte, se ha reconvertido a hotel el edificio de Generali en Sevilla, que tendrá cinco estrellas y 60 habitaciones, que ha sido comprado por Blasson Property Investments a Shaftesbury. Además, HI Partners ha vendido el hotel Occidental de Isla Cristina, en Huelva, de cuatro habitaciones a SMY Hotels-Hotelogy y Grupo Abades ha vendido por 30 millones de euros a Iroko Zen el Hotel Abades Nevada Palace en Granada.

Provincia de Sevilla

En la provincia de Sevilla se han transaccionado hoteles por 164 millones de euros, casi cinco veces más que el año anterior, su segundo mejor registro histórico, sólo por detrás de 2018 (196 millones de euros), según Colliers. Este año el incremento de la inversión hotelera en Sevilla se ha visto impactada por la venta del hotel Al Ándalus, según esta consultora. La provincia de Sevilla ha contabilizado ocho transacciones, muy vinculadas, como viene siendo habitual, a nuevos desarrollos, ya sea a través de compras o procesos de reconversión. Además, la desinversión por parte de Mazabi del Room Select Tetuán, hay que destacar la apuesta de Blasson por la capital andaluz con la adquisición del edificio de Generali para acoger un Four Seasons, una opeación asesorada por Colliers.

Y la gestora Simplifika ha comprado un edificio industrial en el barrio de la Macarena para transformarlo y Kategora invertirá 32 millones de euros en un inmueble de la avenida de San Francisco Javier para transformarlo en un apartahotel con 136 habitaciones que será explotado con la marca Kora.