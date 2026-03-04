Amenaza de Trump: Andalucía se juega 2.600 millones en exportaciones y el futuro del sector del aceite de oliva

Andalucía es una de las comunidades más expuestas a un embargo comercial de EEUU. Es la segunda región que más vende a ese país, con el 15,6% del total español. En 2025 fueron 2.607 millones, un 17% menos que en 2024 por la bajada de precios de combustibles y aceite de oliva y también por el efecto de los aranceles. En cualquier caso, su exposición en términos absolutos no es muy grande: el país norteamericano representa el 6,4% de las exportaciones y un 1,4% del PIB andaluz, frente al 3% europeo. Pese a ser el quinto mercado por importancia, su peso en el mix exportador no es aún muy grande.

La importancia de EEUU para el aceite de oliva

Pero es un territorio imprescindible e insustituible para un producto clave para el tejido económico regional: el aceite de oliva. En 2025, pese a los aranceles del 10% a partir de abril y del 15% desde agosto, se exportaron 132.700 toneladas, un 28% más que en el ejercicio anterior y el 86% del total nacional, según los datos facilitados por la agencia Andalucía Trade, dependiente de la Consejería de Economía. A pesar de que las ventas bajaron en valor por la caída de precio (un 24%, hasta los 653 millones), uno de cada cuatro euros que se exportan desde el sur a EEUU están ligados a este producto, y se elevan a uno de cada tres si incluimos todas la grasas y aceites (840 millones en 2024).

La primacía del aceite de oliva español en Estados Unidos es clara. Uno de cada tres de los 420.000 litros al año que se consumen allí tienen origen autóctono, y el 70% de ellos corresponde a Andalucía, informa Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía. Es nuestro segundo mercado exportador (el primero fuera de la UE) tras Italia y los expertos prevén que en unos años pase a ser el primer país consumidor del mundo, por encima incluso de España, ya que es un artículo muy demandado por consumidores de alto poder adquisitivo por su vinculación con la salud, un tema muy sensible en EEUU.

Un embargo comercial a España supondría perder lo conseguido tras muchos años de trabajo comercial para penetrar en este mercado, ya que otros países -sin aranceles o con menores tasas- ocuparían el vacío seguramente. Lo qué está claro es que hay incertidumbre: de hecho, Dcoop ha puesto en pausa la compra del 50% de su filial en EEUU, Pompeian, a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos.

La bajada de precios del producto ha absorbido el arancel

España en general y Andalucía en particular han podido soportar bien las políticas de Trump porque le han afectado, en los que se refiere al aceite de oliva, en parecida medida a otros competidores, no como ocurrió entre 2019 y 2021 con las tasas impuestas por el conflicto de subvenciones ilegales a Boeing-Airbus, que ahora mismo están en suspenso. Además, la industria se ha visto beneficiada de la fuerte bajada de precio del aceite de oliva al recuperar producción, lo que ha hecho que en consumidor estadounidense no note el efecto del arancel en los lineales.

La aceituna de mesa se ha recuperado en los últimos años

En el agroalimentario también destaca sobremanera otro producto, la aceituna de mesa. El sector español no se ha recuperado del golpe a la aceituna negra, con aranceles de hasta el 31% que se mantienen hasta hoy, pero al menos en la verde sí mantiene su primacía. En 2025 vendió a EEUU en total (verde y negra) por valor de 157 millones de euros, un 6,7% menos que en el ejercicio anterior, aunque viene de años con crecimientos superiores al 20% tras un periodo aciago 2017-2021 en el que las ventas cayeron un 35%.

Cosentino y su elevada exposición a EEUU

Otros tres productos no alimentarios también tienen una gran importancia. La venta de combustibles ha caído a 535 millones de euros (-26,5%) y ha pasado a ser el segundo capítulo tras grasas y aceites pese a no estar gravadas por aranceles y con una bajada también en volumen. La piedra natural (incluida en el capítulo manufacturas de piedra y yeso) han reducido las ventas un 20%, hasta 250 millones, con un gigante como Cosentino que mantiene a EEUU como su primer mercado con el 53% de su facturación. Esta empresa tiene en su plan estratégico la construcción de un centro productivo en Florida que entraría en funcionamiento en 2030. Una medida como la de Trump pondría en duda seguramente este proyecto.

También son muy importantes las ventas de aparatos y material eléctrico (170 millones) y las aeronáuticas (70 millones), estas últimas exentas de aranceles.

Menos exportadoras regulares

Las empresas andaluzas que exportan regularmente a EEUU, por otro lado, son 612, un 12% menos que en 2024, según los datos de Andalucía Trade, un aspecto en el que sí parece haberse notado el efecto arancel.