Andalucía vuelve a superar los 3,5 millones de trabajadores y baja otra vez de 590.000 parados

Andalucía creó en febrero 9.075 empleos en términos de afiliación a la Seguridad, hasta situar el total en 3.508.426. Esta evolución, con ser buena, es peor que la de los dos años anteriores, cuando el número de cotizantes medios subió en 13.784 (febrero de 2025) y 18.326 (2024) y refleja una cierta desaceleración. En cualquier caso, la comunidad sigue en la línea de un sólido repunte de la ocupación en febrero tras un mal enero y vuelve a situarse otra vez por encima de los 3,5 millones, una cota que es la cuarta vez en la historia que se supera en un registro mensual.

El número de parados cayó en 2.629 personas, una cifra incluso algo mejor que la del año pasado (-2.268), aunque peor que la de 2024 (-4.110). El número total se queda en 588.474, por lo que vuelve a bajar de los 590.000, algo que el año pasado solo ocurrió en el mes de diciembre.

En tasa anual, el número de desempleados baja exactamente en 56.000 y los afiliados son 67.063 más, cifras ambas peores claramente que las del año pasado, aunque todavía importantes.