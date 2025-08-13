El aumento del precio de la electricidad y de los carburantes eleva el IPC al 2,7% en Andalucía y España

El Índice de Precios de Consumo repuntó por segundo mes consecutivo en el mes de julio, hasta alcanar el 2,7% anual en España, lo que aleja a nuestro país del objetivo del 2% marcado por el Banco Central Europeo (BCE). Estamos ante el nivel más alto desde febrero de este año, después de que se llegara al mínimo anual en mayo con una tasa del 2%. En junio subió tres décimas, hasta el 2,3%, y ahora lo hace cuatro, hasta el 2,7%, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman lo ya anticipado en el avance de finales de julio.

Las principales y casi exclusivas causas de este repunte se encuentran en el aumento de los precios de la electricidad -muy influido por las medidas del Gobierno para aumentar la generación síncrona a través de las centrales de ciclo combinado- y de los carburantes. En el primer caso, el IPC de los gastos asociados a la vivienda (con la electricidad como principal factor) se eleva hasta el 6,7%, 2,5 puntos más que lo que marcaba el indicador en julio del año pasado. Y en el segundo, el IPC del transporte se eleva al 0,2%, que es un punto más que el año anterior, cuando estaba en negativo. El mayor coste del combustible para automoción es lo que eleva la inflación de este segmento, aunque también influye la subida del transporte de pasajeros.

En el resto de grupos del IPC (alimentos, textil, comunicaciones, ocio, hostelería, enseñanza, etc.) el comportamiento es bastante estable.

Andalucía iguala el IPC al de España

Andalucía iguala su IPC al español (2,7%), después de que en el mes de junio en el que estuvo una décima por encima. Eso quiere decir que el repunte es de tres décimas, una décima menor que el del índice general. Málaga (3%), Cádiz (2,9%) y Granada (2,9%) son las provincias más inflacionistas y Sevilla (2,6%), Huelva (2,5%) y Córdoba (2,4%) las menos.

En tasa mensual, es decir, respecto a mayo, el IPC baja una décima (-0,1%) en España y tres décimas en Andalucía, uno de los mayores descensos de España, solo superado por Extremadura.