BBVA Research revisa al alza el crecimiento de Andalucía en 2026 hasta el 2,5%

El servicio de estudios de BBVA, BBVA Research, ha publicado una nueva edición de su Observatorio Regional, en el que mejora las previsiones económicas para Andalucía de cara a 2026 y confirma un escenario de crecimiento sólido en el corto plazo, aunque marcado por una desaceleración progresiva.

Para 2025, el informe mantiene la estimación de crecimiento del PIB andaluz en el 3,2%, el mismo dato avanzado en noviembre y tres décimas por encima del conjunto de España. La principal novedad se concentra en 2026, ejercicio para el que BBVA Research revisa al alza en dos décimas su previsión, hasta el 2,5%, frente al 2,3% estimado en el informe anterior. Para 2027, el crecimiento se moderaría hasta el 1,8%.

El observatorio sitúa a Andalucía entre las comunidades que habrían liderado el crecimiento en el último trimestre del año, junto a Madrid y la Comunidad Valenciana, en un contexto de ligera aceleración de la economía española. Este mejor comportamiento relativo se apoya en el buen tono del consumo privado y en la evolución favorable de las exportaciones de bienes, un ámbito en el que Andalucía destaca como una de las pocas regiones con crecimientos por encima de la media.

No obstante, el informe introduce una lectura más prudente sobre algunos de los principales motores de la economía regional. En particular, BBVA Research detecta síntomas de agotamiento en la contribución del turismo extranjero, con una moderación del crecimiento de las pernoctaciones y del gasto, tras varios ejercicios de fuerte expansión. Aunque el turismo continúa aportando en términos positivos, su capacidad para sostener el crecimiento al mismo ritmo comienza a perder intensidad.

En el mercado laboral, las perspectivas siguen siendo favorables. El empleo en Andalucía podría crecer un 2,7% en 2025, por encima de la media nacional, y mantener un ritmo elevado en los próximos ejercicios, con avances del 2,5% en 2026 y del 2,4% en 2027. Esta evolución confirma la continuidad en la creación de puestos de trabajo, si bien el observatorio recuerda que persisten retos estructurales, como la escasez de mano de obra en determinados sectores y la necesidad de impulsar la productividad y la inversión.

Crecimiento nacional apoyado en la demanda interna

BBVA Research estima que la economía española crecerá un 2,4% en 2026, una revisión al alza de una décima, mientras que para 2027 la previsión de avance del PIB se sitúa en el 2%. El servicio de estudios subraya que la expansión continuará, aunque en un entorno de desaceleración, con un cambio progresivo en los motores del crecimiento.

Durante 2026, el consumo privado seguirá siendo el principal apoyo de la actividad, mientras que la demanda externa, tanto de bienes como de servicios, mostrará un comportamiento más limitado. En 2027, el crecimiento se vería respaldado por una mayor demanda europea y por el impulso a la inversión, especialmente en aquellos territorios con mayor base industrial.

En el detalle por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana mantendrá en 2026 un crecimiento destacado (3%), beneficiada por el efecto inversor de las medidas de apoyo tras la dana. El consumo privado permitirá que Andalucía (2,5%), Murcia (2,5%) y Madrid (2,7%) crezcan por encima de la media nacional. En el caso madrileño, el informe destaca además el papel diferencial de las exportaciones de servicios no turísticos y de la inversión, especialmente en activos intangibles.

Por el contrario, la moderación del gasto de los no residentes continuará afectando a las comunidades más dependientes del turismo, con un impacto más acusado en Canarias (2,3%) y Baleares (2,2%). A ello se suma una recuperación más lenta de la industria en buena parte del norte, especialmente en regiones con fuerte exposición al sector automovilístico, como Navarra (2,1%), Aragón (2,1%) y Castilla y León (2%).

En contraste, una mayor diversificación productiva y la especialización en bienes vinculados a la defensa permitirán crecimientos más cercanos a la media en Galicia (2,4%), Cantabria (2,3%), Asturias (2,2%) y País Vasco (2,2%). Cataluña y Castilla-La Mancha (2,4%) avanzarán en línea con el promedio nacional, mientras que La Rioja (2,1%) y Extremadura (2%) registrarán aumentos algo más moderados.

De cara a 2027, BBVA Research prevé que el buen comportamiento de la inversión en vivienda, junto con la recuperación de la industria y de las exportaciones de bienes, beneficie especialmente a las regiones industriales y exportadoras, con Aragón (2,5%) y Navarra (2,5%) entre las más favorecidas. En cambio, el menor avance del turismo situará a Baleares (1,6%) y Canarias (1,6%) entre las comunidades con menor crecimiento.

Andalucía (1,8%), junto a Murcia (1,8%), Castilla-La Mancha (1,9%) y Extremadura (1,8%), podría registrar avances algo inferiores, condicionados por su mayor dependencia del consumo y por el ajuste del gasto de los no residentes. El agotamiento de los efectos de las ayudas tras la dana explica también una desaceleración en la Comunitadad Valenciana (1,9%). En este escenario, el foco del crecimiento se desplaza progresivamente hacia las comunidades exportadoras del norte y aquellas con mayor impulso de la vivienda, con País Vasco (2,3%), La Rioja (2,3%), Cantabria (2,2%) y Galicia (2,2%) creciendo por encima de la media nacional.