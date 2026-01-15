El comercio electrónico crece en Andalucía en 2025, aunque la región pierde peso frente a otras comunidades

Andalucía se mantiene entre los territorios más relevantes del comercio electrónico en España, pero la décima edición del Informe de Comercio Electrónico de CTT, que ofrece una descripción detallada de la evolución del comercio online en toda la penísula Ibérica, confirma que su posición relativa se debilita en un contexto nacional cada vez más competitivo. La región continúa aumentando su número de compradores digitales, si bien lo hace a un ritmo inferior al de otras comunidades. Ese diferencial explica que su cuota dentro del total español descienda del 19,1% al 15,7% en un solo año, lo que revela un avance estructural más lento frente al de autonomías que concentran mayor renta disponible y mayor densidad urbana. La pérdida de peso no supone una caída en la actividad, sino una aceleración mayor en los territorios de referencia, según recoge el informe al comparar el dinamismo de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana con el de Andalucía.

El estudio E‑Commerce Report 2025 subraya que el comercio electrónico se expande en toda España, pero lo hace con una relación directa entre frecuencia de compra y nivel de ingresos. Ese patrón explica que los territorios con salarios más altos registren un crecimiento más intenso en la digitalización del consumo, algo que afecta de forma directa a la posición relativa de Andalucía. La comunidad sostiene un mercado amplio por su tamaño demográfico, aunque muestra un ritmo de avance más limitado en comparación con los territorios donde confluyen mayor poder adquisitivo y una infraestructura logística más densa. Esa diferencia termina desplazando a la región hacia una cuota menor dentro del mercado nacional, pese a que el número de compradores digitales continúa aumentando.

Un mercado sólido que replica el comportamiento español

El perfil sociodemográfico del comprador andaluz refleja el mismo patrón dominante en el conjunto del país. El grupo de edad entre 25 y 54 años concentra la mayor actividad digital, lo que permite que Andalucía siga situada entre los grandes mercados potenciales de España. El smartphone se afianza como herramienta principal para las compras y las categorías que concentran más demanda siguen siendo la moda, la electrónica y la alimentación adquirida a través de supermercados online. El informe también destaca el creciente interés por la compra de artículos de segunda mano, impulsado por la Generación Z, que incrementa la presencia del comercio circular en toda la península. Andalucía participa de esa tendencia gracias a su elevada base juvenil, especialmente en ciudades como Sevilla, Málaga y Granada.

El estudio refleja que ese comportamiento emergente se integra en una dinámica general que favorece la diversificación del comercio online. La comunidad mantiene un patrón de consumo alineado con la media nacional, pero el informe señala que el dinamismo observado en territorios con mayor renta y mayor concentración urbana provoca un desplazamiento relativo de Andalucía en la comparativa nacional.

La logística condiciona la posición de la comunidad

También otorga el informe un papel central a la logística en la consolidación del comercio electrónico. En España, el 94% de los pedidos se entrega en domicilio, aunque aumenta la preferencia por alternativas que permitan mayor flexibilidad. El comprador español empieza a valorar otras opciones y los operadores buscan nuevas soluciones para atender una demanda más diversificada. En Andalucía, esta transformación se aprecia con mayor claridad en los entornos urbanos de mayor densidad, donde la oferta de servicios logísticos es más amplia y la demanda se concentra con más intensidad. La comunidad participa de la evolución del mercado, aunque su estructura territorial más extensa y su dispersión poblacional condicionan la velocidad de adopción, según apunta el propio informe al analizar el comportamiento nacional.

La capilaridad logística, especialmente la vinculada a entregas rápidas y alternativas, avanza a menor ritmo en la comunidad. El despliegue depende de la densidad urbana y del volumen de compradores concentrados en áreas relativamente pequeñas, algo que Andalucía no reproduce con la misma intensidad que otras regiones.

Las taquillas, la tendencia emergente que también avanza en Andalucía

El estudio identifica el aumento del uso de taquillas y puntos de conveniencia como una de las transformaciones más significativas del mercado español. El comprador busca más control sobre la recogida del pedido, horarios amplios y una experiencia más flexible. La entrega a domicilio sigue siendo la opción dominante, pero la expansión del modelo de taquillas adquiere protagonismo. En el caso de Portugal, el crecimiento es especialmente notable porque el uso de taquillas pasa del 10% al 25% en un año, lo que anticipa su potencial en el resto de la península.

El informe no ofrece datos desglosados por comunidad autónoma que permitan medir con exactitud el uso de taquillas en Andalucía. La ausencia de cifras específicas no impide identificar una tendencia evidente: la comunidad forma parte del comportamiento general del mercado español y, por tanto, participa de la expansión del modelo. Las dinámicas del informe llevan a deducir que las capitales andaluzas se sitúan entre los territorios donde la adopción avanza con mayor firmeza. Las áreas de Sevilla y Málaga reúnen los factores que explican el despliegue nacional: una elevada densidad de población, una base significativa de compradores jóvenes y una oferta comercial que incorpora nuevas alternativas logísticas. Andalucía avanza en esta transición, aunque su ritmo no es comparable al de los territorios con una infraestructura logística más consolidada, según puede inferirse del análisis nacional que presenta el estudio.

La tendencia a utilizar taquillas no es residual, sino parte de un cambio que se expande a medida que los operadores encuentran condiciones que justifican nuevas inversiones. La comunidad reúne varios de esos factores, pero su dispersión territorial retrasa una implantación tan intensa como la observada en regiones más compactas.

Un mercado relevante que necesita acelerar su transformación

La posición de Andalucía en el mapa del comercio electrónico español se define por una combinación de solidez estructural y pérdida de cuota relativa. La región sigue siendo esencial por su tamaño, su volumen potencial de consumo y el crecimiento constante del canal digital, pero su ritmo de expansión resulta insuficiente frente a la aceleración que muestran otras comunidades. Esta diferencia explica la pérdida de cuota dentro del conjunto nacional. No se trata de una contracción del mercado andaluz, sino de una ampliación más ambiciosa del resto del país.

El reto para los próximos años será cerrar esa brecha mediante el fortalecimiento de la logística urbana, la ampliación de infraestructuras digitales, la incorporación de nuevas soluciones de entrega y la consolidación de categorías de compra de mayor valor. El E‑Commerce Report 2025 establece que el mercado español avanza hacia un escenario donde la competitividad se mide por velocidad, capacidad logística y poder adquisitivo. Andalucía se mantiene como un actor importante, aunque pierde relevancia relativa en la carrera del comercio electrónico, un fenómeno que marcará la agenda económica de la comunidad en los próximos ejercicios.