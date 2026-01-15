El IPC de los alimentos se contiene en Andalucía mientras en España sube hasta el 3%

El Indice de Precios de Consumo (IPC) se redujo una décima en diciembre, hasta el 2,9%, debido, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), a dos factores: la reducción del precio de los carburantes respecto al año pasado (en contraste con la subida de diciembre de 2024) y a una menor subida de los precios de los paquetes turísticos que a final del año pasado, así como al descenso del coste de los servicios recreativos y deportivos.

En contraste, y ejerciendo presión al alza, el IPC de los alimentos escala dos décimas en España, del 2,8% al 3%, entre otras cosas por la subida de los precios de las legumbres y hortalizas y por la moderación de la bajada de aceites y grasas, con especial protagonismo del aceite de oliva. Sin embargo, en Andalucía este indicador se mantiene idéntico en diciembre respecto a noviembre, en el 2,7%, tres decimas menos que en el conjunto del país, lo que indica que aquí se contiene el incremento de la cesta de la compra.

El índice general baja del 3% por primera vez desde agosto de 2025

En el índice general el conjunto del país se sitúa en el 2,9%, y cae del 3% por primera vez desde agosto de 2025. En el caso andaluz la tasa es una décima inferior, del 2,8%, también la más baja desde agosto.

En tasa mensual, es decir, entre noviembre y diciembre, el IPC sube tanto a nivel nacional como andaluz un 0,3%, un incremento inferior al 0,5% que se registró en noviembre del año pasado. Según el INE, la subida de los precios de los paquetes turísticos (respecto a noviembre) y el alza de la electricidad están detrás del alza del IPC mensual.

La subyacente, en el 2,6% en España y en el 2,5% en Andalucía

Por lo que respecta a la inflación subyacente, que excluye energía y alimentos no elaborados y refleja mejor la tendencia a largo plazo, se sitúa en tasa anual el 2,6% en España en diciembre, por lo que se mantiene igual que en noviembre. Se sitúa tres décimas por debajo del índice general, aunque no registra ninguna bajada desde mayo del año pasado. En Andalucía está una décima por debajo, en el 2,5%, tras subir en una décima respecto a noviembre.

Los huevos, lo que más sube en un año; y el aceite de oliva, lo que más baja

Por rúbricas, es decir, los productos que más suben en tasa anual en Andalucía son casi todos alimentos: huevos (+31,4%), carne de vacuno (+18,6%), café, cacao e infusiones (+12,3%) y transporte público urbano (+12,2%) y carne de ovino (+8,8%). Por su parte, los que más se abaratan son aceites y grasas (-24,8%), azúcar (-4,7%), textiles y accesorios para el hogar (-2,3%), objetos recreativos (-2%) y electrodomésticos y reparaciones (-1,3%).

En el caso de aceites y grasas, la caída está impulsada por el aceite de oliva, que se reduce un 31,6% (el dato es a nivel nacional, ya que no está disponible a nivel andaluz). La bajada es más moderada que en meses anteriores (por ejemplo, en junio superaba el 45%). En tasa mensual este producto sube un 1% y lleva desde octubre en ascenso.

La carne de ovino, lo más inflacionista en tasa mensual; y las frutas frescas, lo que más se abarata

En tasa mensual, es decir, respecto a noviembre, los que más suben en la comunidad son carne de ovino (+9,2%), legumbres y hortalizas frescas (+5%), transporte público interurbano (+4,4%), tabaco (+2,7%) y pescado fresco y congelado (+2,4%). Y las mayores bajadas están en las frutas frescas (-5,3%), las bebidas alcohólicas (-2,2%), prendas de vestir de mujer (-1,4%), prendas de vestir de niño y bebé (-1,4%), y café, cacao e influsiones (-0,9%).