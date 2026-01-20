Las exportaciones andaluzas alcanzan los 37.110 millones hasta noviembre de 2025

Andalucía ha alcanzado los 37.110 millones de euros en exportaciones en los primeros once meses de 2025, lo que supone su segundo mejor registro histórico para este periodo desde que existen datos homologables (1995), con una subida del 0,8% respecto a enero-noviembre del año anterior, dos décimas más que España (0,6%).

Según ha detallado la Junta en una nota, la comunidad alcanza de esta forma en 2025 su segundo mejor registro histórico para los once primeros meses de un año desde que se tienen datos estadísticos oficiales (1995), con cinco provincias en récord exportador absoluto y seis con crecimiento. "Son unos resultados sólo superados en el extraordinario 2022, año que estuvo muy influido por el impulso comercial posterior a la pandemia", ha recordado.

Balanza comercial

En el saldo de su balanza comercial con el exterior, Andalucía alcanza un superávit de 864 millones de euros, la diferencia entre sus ventas, de 37.110 millones, y los 36.245 millones que sumaron sus importaciones. Por el contrario, la media de España sufre un déficit de 51.481 millones de euros, la diferencia entre sus ventas al exterior (356.931 millones) y sus compras (408.412 millones), registrando una tasa de cobertura hasta quince puntos por debajo de la andaluza (87,4% frente al 102,4%).

Además, Andalucía, tercera comunidad en el ranking exportador nacional, con el 10,4% del total, es la única del podio exportador que consigue superávit comercial. Las dos primeras en ventas, Cataluña y Madrid, sufren también un saldo negativo entre exportaciones e importaciones: Cataluña, con un déficit de 12.704 millones de euros y una tasa de cobertura del 88%, 14,4 puntos por debajo de la andaluza; y la Comunidad de Madrid, segunda en ventas, con 49.360 millones de saldo negativo y una tasa de cobertura del 50%, 52,4 puntos por debajo de la andaluza.

Estos datos de crecimiento y superávit que presenta Andalucía "tienen mayor valor" en el contexto nacional citado y en un contexto internacional definido por la ralentización del comercio mundial, debido a la escasa demanda de los principales países europeos destino de las ventas de la comunidad, que presentan un mínimo o nulo crecimiento económico; las tensiones geopolíticas de 2025 y la imposición de aranceles extraordinarios por Estados Unidos, primer mercado no europeo de Andalucía; y por la bajada del precio de dos capítulos de gran peso en la cesta exportadora andaluza, los combustibles derivados del petróleo, y el aceite de oliva, que marca récord en toneladas vendidas, pero baja en valor.

Por provincias

En cuanto al origen de las ventas, seis de las ocho provincias andaluzas registran crecimiento en sus exportaciones, y cinco de ellas marcando récord histórico. Además, cuatro presentan una balanza comercial en positivo, siendo Jaén la que más crece y Sevilla la que más exporta y mayor superávit presenta.

La provincia jiennense lidera el crecimiento de Andalucía, con un 6,4% más en ventas al exterior que en el mismo periodo del año anterior, hasta llegar a los 1.396 millones de euros, el 3,8% del total, lo que le permite presentar un superávit de 223 millones de euros.

Sevilla es la primera provincia exportadora de Andalucía y la que presenta mayor superávit comercial: 8.514 millones de euros en ventas, el 22,9% del total, pese a un descenso del 5,5%, y un saldo comercial favorable de 2.692 millones de euros.

Cádiz es la segunda provincia en volumen exportado y crecimiento: 7.256 millones (19,6%), con un avance del 6,1%. Huelva es la tercera exportadora, con 6.703 millones (18,1%), aunque su récord histórico en frutas y en cobre, no le permite compensar la fuerte bajada de los combustibles por la caída del precio internacional del petróleo, por lo que sus ventas globales registran un descenso del 2,5% interanual.

Almería ocupa el cuarto puesto en el ranking exportador andaluz, 5.234 millones (14,1%), con una subida en sus ventas del 3,1% y una balanza comercial positiva, de 1.676 millones, impulsada por su liderazgo en el récord histórico del capítulo de hortalizas.

Córdoba, con 3.209 millones (8,6%), goza también de crecimiento, un 4,5%, y superávit de 713 millones, impulsada por las ventas de cobre. La tercera provincia en crecimiento es Málaga, con un 4,8% más, hasta los 3.178 millones (8,6%); subida que también registró granada, del 2,5%, para llegar a los 1.621 millones de euros exportados (4,4%).

Por destinos

Según el destino de las exportaciones, China protagoniza la mayor subida del Top 10, con un 9,6%, hasta llegar a 1.378 millones de euros, lo que representa ya el 3,7% del total exportado.

Andalucía diversifica sus mercados, pues Asia es el continente donde más crecen sus exportaciones, un 18,3%, hasta los 3.768 millones de euros, lo que supone el 10,2% del total, a tan sólo 0,6 puntos de América. La demanda asiática de productos andaluces está protagonizada principalmente por China, noveno mercado mundial de Andalucía.

El segundo país en crecimiento y en volumen de ventas es Portugal, con un alza del 7,2%, para llegar a 3.511 millones (9,5%). Le siguen las subidas de Países Bajos, desde el octavo puesto, con 1.551 millones (4,2%) y un 2% más en ventas que en enero-noviembre del año anterior.

Tres países de la UE ocupan el podio de destinos de Andalucía: Alemania se consolida como el primer mercado de 2025, con 4.219 millones, lo que supone el 11,4% del total, y un avance del 1,6%; el citado Portugal es el segundo; y el tercero lo ocupa Italia, que registró 3.434 millones (9,3%). A continuación, está Francia, que concentró 3.237 millones en exportaciones (8,7% del total), aunque con un descenso del 16,4%.

Por segmentos

Los once primeros meses de 2025 reflejan una diversificación de la cesta exportadora andaluza al ser algunos de los capítulos ligados a la industria los que registran los mayores crecimientos, tres de ellos por encima del 20%. La mayor subida, del 27,7%, corresponde al capítulo Fundición, hierro y acero, que entra en el Top 10, con 822 millones de euros en ventas (2,2% del total).

Por el contrario, el capítulo de combustibles y aceites minerales registra el mayor descenso del Top 10, del 21,8%, pero aun así es el primero en ventas de Andalucía, con 4.298 millones de euros (11,6% del total). Igualmente, bajaron un 13,2% las exportaciones de aeronaves, vehículos espaciales y sus partes, que, con 1.995 millones, ocupa el sexto lugar (5,4%)

Aceite de oliva

Hasta noviembre, Andalucía ha reforzado su posición como primera exportadora mundial de aceite de oliva con el 71% de las ventas de toda España. Es el producto más vendido, con 3.435 millones de euros, el 9,3% del total. El volumen de sus ventas aumentó un 41% sobre enero-noviembre de 2025, hasta alcanzar las 801.000 toneladas.

No obstante, el valor de estas se ha visto reducido un 19,2% interanual, debido a la bajada del precio de venta de este producto en España y el mundo, por la elevada producción de la última cosecha. El aceite de oliva forma parte del capítulo de grasas y aceites de origen animal o vegetal, que alcanza los 4.255 millones exportados.

Sector agroalimentario

El buen comportamiento del sector agroalimentario andaluz se refleja también en las frutas, capítulo cuyas exportaciones crecieron un 10,3%, hasta los 3.053 millones de euros, para situarse como el cuarto en ventas totales (8,2%). Igualmente, el de hortalizas registró un alza del 2,9%, alcanzando 3.789 millones de euros, que lo convierten en el tercero en ventas (10,2% del total).