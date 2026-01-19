EL FMI eleva tres décimas el crecimiento de España para 2026 y lo sitúa en el 2,3%

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha vuelto a revisar al alza sus previsiones para la economía española y refuerza su posición como una de las más dinámicas entre las grandes economías desarrolladas. Según el último informe de perspectivas económicas, la institución eleva en tres décimas su estimación de crecimiento para España en 2026, hasta el 2,3%, y mejora en dos décimas la correspondiente a 2027, que se sitúa en el 1,9%.

Pese a que estas cifras reflejan una desaceleración respecto al crecimiento del 2,9% estimado para 2025, el FMI subraya que España seguirá liderando el avance económico entre las grandes economías de la zona euro. De hecho, el crecimiento previsto para 2026 casi duplica el ritmo de expansión del conjunto del área del euro, que se quedará en el 1,3%, y sitúa a la economía española a solo una décima del crecimiento esperado para Estados Unidos, del 2,4%.

Desde el FMI se ha trasladado que, en el caso del desempeño de la economía española, los dos factores destacados siguen siendo "un aumento de la fuerza laboral", en parte asociado a la inmigración, pero también al aumento de la participación de la fuerza laboral y las tasas de empleo, y "una fortaleza en los servicios", particularmente en el turismo.

La actualización de las previsiones coloca además al FMI por encima del propio Gobierno español en sus estimaciones para el ejercicio en curso. El Ejecutivo mantiene desde noviembre una previsión de crecimiento del 2,2% para 2026, inferior a la del organismo internacional. Sin embargo, la situación se invierte en el horizonte de 2027, ya que el FMI proyecta un avance del 1,9%, dos décimas por debajo del 2,1% anticipado por el Gobierno. De confirmarse este escenario, sería el menor ritmo de crecimiento de la economía española desde 2014, con la excepción del desplome registrado en 2020 a raíz de la pandemia.

Proyecciones globales

En el contexto internacional, España vuelve a destacar frente a sus principales socios europeos. El FMI ha elevado en una décima la previsión de crecimiento de la zona euro para 2026, hasta el 1,3%, y mantiene en el 1,4% la estimación para 2027. Alemania crecerá un 1,1% en 2026, tras una revisión al alza de dos décimas, y un 1,5% al año siguiente. Francia avanzará un 1% en 2026 y un 1,2% en 2027, mientras que Italia apenas alcanzará un crecimiento del 0,7% en ambos ejercicios.

Según el FMI, el crecimiento algo más sólido previsto para 2027 en la eurozona responde principalmente a los aumentos proyectados del gasto público, especialmente en Alemania, así como al buen comportamiento continuado de economías como Irlanda y España. No obstante, la institución advierte de que la región sigue arrastrando dificultades estructurales no resueltas, una menor capacidad para beneficiarse del impulso de la inversión tecnológica y el impacto persistente del encarecimiento de la energía tras la invasión de Ucrania, factores que continúan lastrando al sector manufacturero.

A escala global, el FMI mejora dos décimas su previsión de crecimiento mundial para 2026, hasta el 3,3%, y mantiene en el 3,2% la de 2027. En las economías avanzadas, el crecimiento será del 1,8% en 2026, frente al 1,6% estimado anteriormente, mientras que las economías emergentes crecerán un 4,2%, impulsadas por países como India, cuya previsión se eleva hasta el 6,4%, y China, que crecerá un 4,5% este año.

La institución que dirige Kristalina Georgieva atribuye este escenario a un equilibrio de fuerzas divergentes, en el que los efectos negativos de las tensiones comerciales se ven compensados por el aumento de la inversión en tecnología, incluida la inteligencia artificial, el apoyo fiscal y monetario y unas condiciones financieras todavía expansivas.

Pese al tono relativamente favorable, el FMI alerta de riesgos a la baja para la economía mundial, entre ellos una posible corrección abrupta de los mercados financieros vinculada a la IA, un recrudecimiento de las tensiones comerciales o el impacto de elevados niveles de deuda y déficit público sobre los tipos de interés. Por ello, insiste en la necesidad de reconstruir los colchones fiscales, garantizar la sostenibilidad de la deuda y reducir la incertidumbre mediante marcos de política económica y comercial más previsibles y coherentes.