La inversión extranjera en Andalucía alcanza un máximo histórico hasta septiembre

Andalucía ha mejorado sus perspectivas para atraer inversión extranjera registrando un máximo histórico con los datos recopilados en los tres primeros trimestres del año. La cifra alcanzó los 1.090,8 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 76,8% y el máximo registrado en un periodo enero-septiembre desde 2010, según los últimos datos del Registro de Inversiones Exteriores.

Este comportamiento contrasta con la evolución del conjunto de España, que hasta septiembre registra un descenso del 27,5%, “lo que pone de manifiesto la fortaleza y el atractivo de la economía andaluza en un contexto internacional marcado por la incertidumbre”, ha resaltado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España.

Durante el tercer trimestre del año, Andalucía captó 684 millones de euros de inversión extranjera productiva, multiplicando por cuatro la cifra registrada en el mismo trimestre del año anterior (302,2% interanual), un crecimiento que multiplica por tres al observado a nivel nacional (119,3%). Este repunte sitúa al tercer trimestre de 2025 como uno de los más dinámicos de la serie histórica reciente.

En términos absolutos, Andalucía ha sido la segunda comunidad autónoma en la que más ha aumentado la inversión extranjera productiva entre enero y septiembre, con 474 millones de euros adicionales, consolidando su papel como uno de los principales polos de atracción de proyectos internacionales de carácter productivo.

Crece la inversión andaluza en el exterior

En paralelo, la inversión andaluza productiva en el exterior se ha situado en 43,5 millones de euros en los primeros nueve meses del año, lo que representa un crecimiento del 17,1% interanual en un contexto de fuerte contracción a nivel nacional, donde la inversión española en el exterior cae un 54,6%. Se confirma así la trayectoria moderada pero estable de la inversión exterior andaluza.

Como resultado de esta evolución, Andalucía presenta hasta septiembre una posición receptora neta de capital productivo del exterior de 1.047,3 millones de euros, al captar del extranjero una cantidad muy superior a la invertida fuera de la región. “Este saldo positivo refuerza la contribución de la inversión internacional al crecimiento, la modernización del tejido productivo y la creación de empleo en Andalucía”, ha subrayado Carolina España.

La consejera de Economía ha señalado que estos datos positivos “reflejan una vez más la confianza de los inversores internacionales en Andalucía, así como la eficacia de las políticas orientadas a la estabilidad institucional, la mejora del ecosistema económico y empresarial y el impulso que desde el Gobierno de la Junta estamos dando a sectores estratégicos de alto valor añadido”.