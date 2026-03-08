Javier Rupérez: “La inmensa mayoría del fraude es digital y por ello no se debería limitar el uso del efectivo”

El avance de los medios de pagos digitales está haciendo que disminuyan los pagos con dinero en metálico. Esta deriva preocupa a la sociedad civil, que se ha agrupado en la plataforma Denaria para defender su uso. El diplomático Javier Rupérez (Madrid, 1941), quien la preside, aborda en esta entrevista esta preocupación y sus consecuencias.

Pregunta.¿Qué datos concretos maneja Denaria para afirmar que el uso del efectivo está en riesgo en España y qué factores son los principales responsables: la regulación, los hábitos de consumo o las presiones del sector financiero y tecnológico?

Respuesta.Los datos que obtenemos anualmente indican que más del 50% de la población española utiliza regularmente el efectivo, y más del 60% cree que este debe seguir existiendo. Aunque el efectivo está vivo, se encuentra en un entorno dominado y controlado por el mundo digital y las tarjetas. En esta disputa participan individuos, instituciones, gobiernos y bancos. Nosotros defendemos el efectivo como un elemento esencial de la economía social de mercado que somos.

P.España tiene uno de los límites más bajos de Europa para pagos en efectivo: 1.000 euros. ¿Qué efecto ha tenido este tope y por qué consideran que el argumento del fraude fiscal no justifica estas restricciones?

R.Existe una norma comunitaria y una ley española que obligan a aceptar el efectivo como sistema de pago. Mientras otros países europeos tienen límites de 5.000 euros o 10.000 euros, o incluso no tienen limitaciones, España mantiene un límite de 1.000 euros que consideramos carente de sentido y contra el cual luchamos para elevarlo a los 10.000 euros. Además, denunciamos que leyes como la de vivienda, que obliga a pagar el alquiler por medios digitales, son ilegales al vulnerar la obligatoriedad de aceptar efectivo.

P.¿En qué evidencia se basa Denaria para sostener que la lucha contra el fraude no depende de limitar el efectivo y que la mayor parte del fraude se produce por vías ajenas al metálico?

R.Afirmar que el fraude proviene principalmente del efectivo es un juego malintencionado. Los datos demuestran que la inmensa mayoría del fraude es electrónico y digital, con casos todos los días en esos sistemas. El problema no está el efectivo, aunque pueda haberlo. La mayoría de los ciudadanos utilizan el efectivo para necesidades socialmente importantes y no para defraudar. Los que lo hacen de forma lateral no representan a la mayoría de los contribuyentes.

P.¿Qué impacto tiene la reducción del efectivo sobre la inclusión financiera, especialmente en personas mayores, zonas rurales o inmigrantes? ¿Hasta qué punto la brecha digital es un riesgo de exclusión real?

R.El efectivo es una demanda social de importancia significativa porque garantiza seguridad y privacidad a todos, no solo a colectivos con limitaciones. Es vital para personas mayores, con discapacidad, habitantes de zonas rurales o simplemente para quienes prefieren la seguridad que no ofrecen los sistemas digitales. Denaria colabora activamente con asociaciones de estos sectores para proteger su derecho a usar el efectivo como sistema de garantía.

P.Ustedes argumentan que el efectivo proporciona mayor privacidad que cualquier pago digital...

R.Así es. El efectivo es absolutamente privado: nadie sabe cuánto pagamos, dónde estamos o quiénes somos. Los sistemas digitales, aunque tienen ventajas, condicionan e introducen una vigilancia en la vida privada de las personas. Tenemos el derecho a proteger nuestra privacidad y prevenir los problemas que surgen de su falta.

P.¿Existe también un riesgo de vigilancia económica, más allá del compromiso de la privacidad?**

R.Por supuesto. El control de nuestra vida económica es mucho mayor con el efectivo. Al pagar en metálico, tenemos una percepción real y detallada de lo que gastamos, mientras que con los sistemas digitales nos movemos en una cierta nube sin el mismo nivel de control y detalle sobre nuestras finanzas.

P.¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios de un modelo con menos efectivo?

R.Un sistema con menos efectivo beneficia directamente a las instituciones bancarias, financieras y tecnológicas que controlan los sistemas digitales. Sin embargo, nosotros creemos que lo que realmente beneficia al ciudadano es la convivencia de ambos sistemas; si el efectivo desapareciera en favor de los negocios de ciertas instituciones, el principio básico del sistema se vendría abajo.

P.¿Asume el ciudadano más comisiones y costes financieros en un entorno casi completamente digitalizado?

R.Hay de todo, pero lo relevante es que una mayoría importante en España y Europa quiere y practica la vida económica a través del efectivo. Es un elemento vital para una parte significativa de la población y central para el funcionamiento de la economía tal como la conocemos.

P.¿Es el efectivo un elemento de resiliencia ante ciberataques o fallos tecnológicos como el apagón de abril? ¿Está España preparada para operar sin metálico?

R.Claramente no. El apagón tecnológico que vivimos hace poco demostró los graves problemas que surgen cuando no podemos atender necesidades básicas por fallos en los sistemas electrónicos. El efectivo permite comer y sobrevivir en situaciones extremas, incluyendo emergencias o conflictos bélicos. A raíz de aquel apagón, muchos ciudadanos han optado por tener siempre una cantidad razonable de efectivo en el bolsillo y en sus domicilios como medida de previsión.

P.¿Por qué cree que España se está alejando de las posiciones de la Unión Europea, que no presiona tanto hacia un modelo??

R.Hay una responsabilidad institucional. Nos preocupa la falta de interés del Banco de España en este tema, siendo ellos el elemento central de la existencia de la moneda en metálico. También es crítica la reducción brutal de cajeros por parte de los bancos privados en la última década. Proponemos la colaboración público-privada para que entidades como Correos o las farmacias faciliten el acceso al efectivo donde los bancos han retirado sus cajeros.

P.Ante la implantación el euro digital, ¿observa Denaria riesgos para la convivencia con el efectivo?

R.No terminamos de comprender las razones reales para lanzar el euro digital ni qué añade a lo que ya tenemos con el sistema metálico. Aunque el Banco Central Europeo afirma que coexistirán, existe la duda de si su implantación busca acabar con el efectivo. El proyecto está notablemente retrasado y persisten muchas incertidumbres sobre su utilidad real, pero para nosotros la subsistencia del efectivo físico es fundamental para la ciudadanía