El precio de la vivienda en Andalucía sube un 82% desde 2015 y acumula 44 trimestres de alzas

El precio de la vivienda en Andalucía moderó levemente su crecimiento en el tercer trimestre de 2025 (julio-septiembre) respecto al año anterior, pero sigue situándose en cifras de dos dígitos y en niveles de avance similares a los del 'boom' inmobiliario de los años 2006-2007.

Según el Índice del Precio de la Vivienda publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística, un indicador similar al de la inflación, la cotización de los inmuebles para ser habitados subió en la región un 12,4% respecto al año anterior, una cifra algo menor que la media nacional (12,8%) y también inferior a la que registró la propia comunidad en el segundo trimestre (abril-junio), del 13,6%. El máximo de subida alcanzado en los últimos años fue en el primer trimestre, cuando el precio escaló un 14% respecto al año anterior.

Que el precio modere su subida no quiere decir que baje, sino que sube pero algo menos que antes. Eso se ve claro en la evolución trimestral. Respecto al segundo trimestre, el índice subió un 2,7% (2,9% a nivel nacional), que es menos que en el periodo precedente (3,9%), pero que no deja de ser un alza sobre un alza anterior. El precio de la vivienda, de hecho, lleva siete meses consecutivos de subidas timestrales (respecto al trimestre anterior). Desde el primer trimestre de 2021, 16 meses han sido de incrementos y solo tres de bajadas. Y respecto a 2015 el precio sube, según indica el INE, un 82,4%, la tercera mayor subida nacional tras la de Madrid y Cataluña. Desde el último trimestre de 2014 el precio de la vivienda ha subido sin parar en la región y acumula 44 trimestres de tasas de avance interanual.

La moderación de la subida (que no bajada) en el tercer trimestre de 2025 tiene que ver con el menor incremento de la vivienda nueva, que pasa de escalar un 15,8% anual en el segundo trimestre (la segunda mayor subida histórica) a un 9,7% en el tercero, debido, entre otras cosas, a que el alza trimestral se reduce al 1,3%. Esto puede tener que ver con una mayor oferta de inmuebles a estrenar en un momento en el que hay una mayor conciencia social sobre la necesidad de construir para atender a la creciente demanda, en gran parte procedente de la inmigración.

La vivienda usada no se modera tanto como la nueva. Sube un 12,8% respecto al año anterior en el tercer trimestre, un alza menor que la nacional (13,4%) y también levemente inferior a la registrada en el segundo trimestre del 13,2%. Aun así, estamos ante la tercera mayor subida de la serie estadística (incuidos los años 2006 y 2007), justamente tras las del primer trimestre de 2025 (13,8%) y la del segundo.

Los portales inmobiliarios creen que la vivienda seguirá subiendo y que la moderación

Los portales inmobiliarios y la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) creen que el precio de la vivienda seguirá escalando este año y que, aunque se modere el ritmo del encarecimiento, será de forma "muy débil".

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, ha afirmado que, aunque el crecimiento se acelera cada vez más, no se está próximos a una 'burbuja' inmobiliaria como la de 2007, ya que las condiciones hipotecarias siguen siendo "prudentes", aunque ha asegurado que los precios seguirán escalando a cierre de 2025, con aumentos más intensos en las grandes capitales y zonas costeras.

El director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, cree que esta situación de incrementos de precios "difícilmente" cambiará a corto plazo ya que ninguno de los factores que la determinan parece que vaya a sufrir "ningún cambio relevante".

Por su lado, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, ha advertido de que los precios han llegado a niveles "difíciles" de asumir para una parte de la ciudadanía y, aunque pueda moderarse el ritmo de crecimiento en los próximos meses porque la demanda no pueda asumir los precios de compra, esta moderación "será débil", salvo contextos geopolíticos "extremos".