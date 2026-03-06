El precio de la vivienda en Andalucía sube un 13,1% en 2025, el mayor aumento desde 2007

El precio de la vivienda en Andalucía registró en 2025 el mayor incremento desde que se inició la serie estadística en 2007, incluso por encima de la burbuja inmobiliaria. Según recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Índice de Precios de la Vivienda se incrementó un 13,1%, el quinto mayor de todas las comunidades autónomas y por encima de la media nacional (12,7%). Esta estadística funciona de la misma manera que el Índice de Precios de Consumo y no recoge valores absolutos sino evoluciones porcentuales. Los aumentos -o descensos- son acumulativos, lo que significa que desde 2015 el valor de los inmuebles en la región ha subido un 79%, muy por encima del 25% de la inflación general en España.

El aumento está impulsado, según el INE, por la segunda mano, con un alza que iguala la media general (13,1%, seguramente con algunas décimas por encima) y también el mayor guarismo desde que existe la estadística, muy por encima del 9,8% de 2024. Eso no significa que la vivienda nueva no esté disparada: lo está (+12,9%), pero con una menor aceleración que la del año pasado (14%), que marca el máximo desde 2007. En el mercado andaluz, aproximadamente un 15% de las ventas corresponden a inmuebles de reciente construcción y el 85% a inmuebles usados.

En cualquier caso, y aunque el ascenso en la media anual sea el mayor desde hace casi 20 años, la tendencia conforme pasa el tiempo es a una leve moderación, al menos si se analizan los datos trimestrales. Eso no quiere decir que dejen de subir, sino que esas alzas no son tan acentuadas. El el último trimestre del año pasado los precios subieron un 12,4% respecto al mismo periodo del año anterior, exactamente lo mismo que en el tercer trimestre, pero menos que en el segundo (13,6%) y que en el primero (14%). Eso también se ve en la evolución con respecto al trimestre inmediatamente anterior: los precios en el periodo entre octubre y diciembre avanzaron un 1,9% en la comunidad andaluza respecto a junio-septiembre, que es el menor encarecimiento desde el último trimestre de 2024.

La otra estadística oficial sobre la vivienda, la del Ministerio de la Vivienda, sí recoge precios en términos absolutos, aunque en este caso son los de tasación, es decir, los que asignan los especialistas como valor de mercado, no el valor real de la venta. Se sitúan en 1.855 euros el metro cuadrado en el último trimestre, un 12,7% más que en el mismo trimestre del año anterior, una evolución muy similar a la que refleja el INE. También recoge el desglose provincial y aquí se ve clarísimo que Málaga es la provincia con el valor medio de los inmuebles más alto (entre los más altos incluso de España), con 2.897 euros el metro cuadrado, y además también donde más se elevan en un año, un 14,9%. La siguiente, a gran distancia, es Cádiz, con 1.893 euros y un 12,1% más. En el lado opuesto está Jaén, con 862 euros el metro cuadrado y un avance del 6%.

Los portales inmobiliarios creen que el conflicto de Irán podría causar una desaceleración de las ventas y los precios

Los portales inmobiliarios prevén que la demanda de compra de vivienda, especialmente la más dependiente de financiación, y el ritmo de crecimiento del precio podrían desacelerarse si el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos acaba provocando tensiones en los mercados energéticos e incrementando la inflación.

En un comunicado, la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, ha explicado que, ante un repunte de la inflación debido al conflicto en Oriente Próximo, el Banco Central Europeo puede responder con una subida de los tipos de interés, lo que encarecerá el crédito y moderará el volumen de hipotecas concedidas, frenando parte de la demanda de compra, y podría provocar una desaceleración del ritmo de crecimiento del precio de la vivienda, aunque no de manera "abultada".

Por su lado, el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, ha indicado que la demanda de vivienda, la limitada oferta y los tipos de interés cada vez más moderado están impulsando los precios al alza y no prevé un cambio en el escenario "a corto plazo".

El consejero delegado y cofundador Trioteca, Ricard Garriga, ha indicado que los precios subirán de manera menos abultada este año ante una posible desaceleración de las compraventas ocasionada por un ligero encarecimiento del precio de las hipotecas fijas respecto al año 2025.

Por su parte, el presidente de la La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei), Miguel Ángel Gómez Huecas, considera que hasta que las diferentes Administraciones Públicas no apliquen medidas "urgentes" para aumentar la oferta residencial, la escalada de precios no va a parar ante un continuo crecimiento de la población en los próximos años, lo que llevará a los ciudadanos a instalarse "paulatinamente" en un modelo residencial de infraviviendas.