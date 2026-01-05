Rafael Amor: "Por primera vez en Andalucía hay más autónomos que parados"

El cierre del año 2025 ha dejado un dato inédito para el mercado laboral andaluz y es que, por primera vez, el número de trabajadores por cuenta propia ha superado al número de personas registradas en situación de desempleo, tal y como destaca Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA Andalucía.

La comunidad ha ganado durante todo el año un total de 8.961 trabajadores autónomos según los datos que deja el final de diciembre, en el que Andalucía cuenta con un total de 592.735. Un 2025 en el que todas las provincias salvo Huelva experimentan una subida de autónomos, con especial incidencia en la malagueña.

Andalucía ha terminado el año con 583.057 personas inscritas en los servicios de empleo, de modo que el saldo frente a los trabajadores autónomos queda en 9.678 en favor de estos últimos por primera vez, tal y como ha subrayado el presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor.

El representante de los autónomos andaluces analiza que "para seguir con este empuje necesitamos apoyo desde el Gobierno central. Teníamos muchas promesas sobre la mesa especialmente en lo que concierne a Seguridad Social pero no se ha mejorado nada. Todo lo contrario, 2025 ha sido un año de incremento de carga impositiva e incertidumbre y que ha conseguido cabrear a los autónomos. Si no hay cambios radicales 2026 llegará con más incertidumbre”, ha añadido el presidente de ATA Andalucía.

Para Amor, "volvemos a alarmar sobre la pérdida de autónomos de sectores tradicionales tan importantes como el comercio, transporte e industria. Al menos la agricultura nos da un respiro y cierra el año en positivo”.

Caída en el sector del comercio

Efectivamente, los datos con los que termina el año 2025 reflejan que la sangría en el comercio continúa. Duarnte el año se perdieron 2.457 autónomos vinculados a esta categoría laboral, un 1,7 menos que el año anterior.

“En estas fechas de regalos y mucha actividad recordamos siempre que el pequeño comercio da vida a nuestras calles y municipios y que si no queremos ver cómo se destruye empleo y servicios de cercanía lo mejor siempre es apoyarse en el pequeño comercio”, ha destacado el presidente de ATA Andalucía. “No nos podemos permitir la pérdida de siete autónomos del comercio cada día durante 2025”.

Se ha experimentado también una pérdida de autónomos en el sector del transporte (-670 autónomos) e industria (-145 personas trabajadoras autónomas). En cifras absolutas hay que destacar que de los 8.961 autónomos más que hay en Andalucía con respecto al cierre de 2024, el 70% se dedican a uno de estos tres sectores: actividades profesionales y técnicas (+2.683), construcción (+2.344) o información y comunicación (+1.305).

Por género y provincias

Según el género, el incremento de RETA en Andalucía es muy parejo en cifras absolutas. Las mujeres autónomas han sumado 4.681 personas trabajadoras autónomas al RETA (+2,2%) y los varones 4.280 (+1,2%) en un año.

La subida del 1,5% de los autónomos en Andalucía gracias a las 8.961 personas más registradas no suponen un alza unánime en todas las provincias, donde registran un aumento siete de las ocho que componen la comunidad. El crecimiento lo lildera con creces Málaga, con 4.881 autónomos más registrados, lo que supone un aumento del 3,5%).

La siguiente provincia es Sevilla, aunque con datos que suponen la mitad de los registrados por la provincia costasoleña. Son 1.936 autónomos más, una subida del 1,6%. El resto lo encabezan Granada (+928 autónomos, +1,3%) y Almería (+573, +0,9%). En positivo, pero con un crecimiento más discreto cierran el año Jaén, (+316 personas trabajadoras autónomas, +0,7%), Cádiz (+245 personas trabajadoras autónomas, +0,4%) y Córdoba (+184 personas trabajadoras autónomas, +0,3%). Sólo Huelva cierra 2025 con un saldo negativo en afiliación de autónomos y registra una caída de -0,3% con 102 menos.

Para Rafael Amor, el cierre de año con datos de empleo y afiliación positivos no deben esconder las dificultades que los autónomos viven día a día. Los autónomos han crecido en 2025 en 39.002 personas en España durante el año recién acabado. Esto supone que el 23% de todo este incrementeo proviene de Andalucía, con sus 8.961 personas trabajadoras autónomas más. El crecimiento nacional viene impulsado principalmente por cuatro comunidades autónomas, con la Comunidad Valenciana, Cataluña y Comunidad de Madrid sumándonse a Andalucía, acumulando el 85% del incremento total nacional.