Ryanair amenaza con ampliar aún más el recorte de plazas en España para la temporada de invierno 2026-2027

Un avión de Ryanair junto a la torre de control del aeropuerto de Jerez.

Ryanair baraja reducir aún más el número de plazas en los aeropuertos regionales de España en la temporada de invierno 2026-2027, para la que ya recortado tres millones de asientos desde el verano de 2024.

La aerolínea irlandesa de bajo coste mantiene su pulso con Aena por la subida de las tarifas y su gestión de los aeropuertos españoles, fundamentalmente en los secundarios, un modelo que según el consejero delegado de la compañía, Eddie Wilson está “roto” porque, salvo Madrid, Barcelona y Baleares, el resto de aeródromos "están vacíos".

"El próximo invierno pinta mal", afirma Wilson en una entrevista con EFE, en la que avanza que "probablemente" volverán a recortar plazas. "Es inevitable porque no están haciendo nada con los precios".

"Si la aerolínea de menor coste, con las tarifas más bajas y la más grande de Europa dice que hay un problema con los precios en los aeropuertos regionales, es porque hay un problema con los precios en los aeropuertos regionales, y ese problema no se ha resuelto", asegura.

Wilson considera que Ryanair debería estar creciendo más en España, su segundo mercado más importante tras Italia y donde es líder por delante de Iberia y Vueling, pero el tráfico se está desplazando a otros lugares.

En este sentido, indica, "si hay un vuelo de Londres a un aeropuerto en España y es más barato ir a Italia, la distancia es la misma; simplemente vamos a Italia".

Aeropuertos vacíos

El responsable de la ‘low cost’ cuestiona el compromiso del Gobierno español con los aeropuertos regionales, que “estarían saturados” si fueran competitivos, como ocurre en Italia, donde son un éxito rotundo porque tienen tráfico áereo, han bajado los impuestos locales y han incentivado a las aerolíneas a aumentar el volumen de pasajeros, además de que ganan dinero con el estacionamiento, las tiendas y los servicios, expone.

"Estamos comprometidos con España. El problema es que el Gobierno no parece estarlo. No están comprometidos con sus aeropuertos regionales", sostiene Wilson, quien alude a modo de ejemplo a los dos nuevos aviones anunciados por la compañía la semana pasada en un aeropuerto secundario de Trapani (Sicilia), "que son el equivalente a los aviones que se perdieron en Santiago de Compostela", porque son mucho más competitivos.

En su opinión, los políticos regionales y los habitantes de esas regiones de España saben que se ha restringido "artificialmente" el uso de los aeropuertos por las políticas de precios de Aena, que es un monopolio "que no se preocupa por la competencia" y tiene un marco regulatorio "que les protege de la negociación".

Por ello, cree que las tarifas que el gestor de los aeropuertos españoles cobra deben impulsar el crecimiento y la ocupación de los aeropuertos, "que están funcionando” y en los que “el personal de seguridad está presente, los aparcamientos están abiertos, la electricidad, las luces están encendidas, el control de tráfico aéreo está funcionando, todo está listo para operar".

Potencial de Zaragoza, Santiago, Jerez o Granada

Aun así, "no hay aviones", por lo que si bajaran los precios, Ryanair y otras aerolíneas aumentarían su capacidad, especialmente en aeropuertos como Zaragoza, Santiago, Jerez o Granada, donde "consideraremos qué capacidad podríamos asignar allí".

Lo primero que debe hacer el Gobierno y Aena, explica Wilson, es sentarse a hablar con las aerolíneas como ocurre en otros aeropuertos de Europa, "donde te sientas con un aeropuerto vacío y le dices: vamos a llenar este aeropuerto, y se crea empleo y se permite que tanto el aeropuerto como la aerolínea sobrevivan”.

Sin embargo, en España "no funciona así"; las aerolíneas nunca pueden negociar los precios con Aena porque los fija la autoridad reguladora.

Wilson asegura que la compañía lleva invertidos 11.000 millones de euros en aviones con base en España, donde este martes inauguró en Madrid un centro de formación de pilotos que se suma a sus centros de mantenimiento en la capital española y en Sevilla, así como el centro de innovación, también en Madrid.

Según los datos que maneja el ejecutivo de la compañía, Ryanair contribuye con el 2% del PIB de España, donde cuenta con 10.000 empleados y, gracias al tráfico que mueve, genera casi 400.000 puestos de trabajo.