Trump abre una nueva ofensiva arancelaria contra Europa a cuenta de Groenlandia

Donald Trump abre un nuevo frente económico al anunciar aranceles contra varios países europeos en respuesta a la negativa de Dinamarca a vender Groenlandia. Con un mensaje de tono claramente beligerante, el presidente de Estados Unidos defendió que la compra es esencial para los sistemas de defensa estadounidenses y advirtió de que las tasas se mantendrán hasta que se alcance un acuerdo.

Trump anunció este sábado nuevos aranceles contra quienes, según afirma, han enviado tropas a Groenlandia y se oponen a los planes de Washington para adquirir la isla. La medida, que forma parte de una creciente escalada comercial y diplomática, afectará a Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y la propia Dinamarca, cuyos productos enfrentarán una tasa del 10% a partir del 1 de febrero, que aumentará al 25% en junio.

Trump aseguró que estos gravámenes se mantendrán vigentes hasta que se concrete un acuerdo “para la compra total y plena de Groenlandia” por parte de Estados Unidos.

El anuncio fue acompañado por un extenso comunicado publicado en la plataforma Truth Social, en el que el mandatario justificó la medida alegando que Estados Unidos ha “subvencionado” durante décadas a Dinamarca y a otros países europeos al no aplicarles aranceles. Trump sostuvo que la seguridad global está en juego y acusó a China y Rusia de ambicionar Groenlandia, mientras que describió la capacidad defensiva danesa en la isla como insuficiente.

En su mensaje, afirmó que los países europeos mencionados han viajado recientemente a Groenlandia “con fines desconocidos”, lo que calificó como una amenaza para la estabilidad internacional. También insistió en que la adquisición del territorio es esencial para el funcionamiento de sistemas estratégicos estadounidenses, como la denominada Cúpula Dorada, y reiteró que Washington está dispuesto a negociar “de inmediato” con Dinamarca o con cualquier país involucrado.

Nuevo capítulo de su guerra comercial

Las nuevas amenazas arancelarias se enmarcan en la estrategia comercial que Trump reactivó desde su regreso a la Casa Blanca hace ahora un año. En los primeros meses de su mandato, la administración republicana retomó el uso de gravámenes como herramienta central de presión internacional, aplicando tasas a México, Canadá, China y la Unión Europea, lo que reavivó una guerra comercial global y generó tensiones con algunos de los principales socios de Estados Unidos.

Desde entonces, la política arancelaria estadounidense ha estado marcada por anuncios abruptos, incrementos generalizados y medidas que han afectado a sectores estratégicos como el agrícola, el automotriz y el tecnológico. Esta ofensiva comercial forma parte de una agenda más amplia orientada al unilateralismo y al replanteamiento de alianzas tradicionales, en línea con la visión de Estados Unidos primero que Trump ha reivindicado desde su retorno al poder.

La presión sobre Groenlandia, un territorio autónomo bajo soberanía danesa, no es nueva: Trump ya había mostrado interés en adquirir la isla durante su primer mandato, aunque entonces la propuesta fue rechazada por Copenhague. Sin embargo, la nueva ofensiva arancelaria supone un salto cualitativo en la estrategia estadounidense, al vincular directamente la política comercial con la exigencia de una transacción territorial sin precedentes en la diplomacia contemporánea.

La UE coordina una "respuesta conjunta" a los nuevos aranceles de Trump

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó este sábado que coordina una "respuesta conjunta" de los Veintisiete frente a los aranceles anunciados por Trump.

"Lo que podemos decir es que la UE será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional, sea donde sea, y, por supuesto, empezando por el territorio de los Estados miembros de la UE", señaló Costa