La UE y Mercosur sellan en Asunción el mayor acuerdo comercial de su historia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, se saludan en la ceremonia de la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur en Asunción.

Tras 25 años de negociaciones y múltiples crisis políticas, la Unión Europea y el Mercosur firmaron en Asunción un acuerdo de libre comercio que aspira a transformar el mapa económico global. La ceremonia, celebrada en la sede del Banco Central de Paraguay y arropada por líderes de ambos continentes, marca el nacimiento de una de las mayores áreas comerciales del planeta y envía una señal de apertura en un contexto internacional dominado por tensiones arancelarias y repliegues nacionalistas.

Con un mercado conjunto que representa una cuarta parte del PIB mundial, el pacto promete dinamizar inversiones, derribar barreras y redefinir el flujo de bienes entre Europa y Sudamérica en un momento clave para la economía global.

La ceremonia para la firma del histórico acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur se celebró este sábado en el Gran Teatro José Asunción Flores, ubicado en la sede del Banco Central de Paraguay, en Asunción. El acto estuvo encabezado por el presidente paraguayo, Santiago Peña, anfitrión del encuentro, que reunió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a varios mandatarios latinoamericanos, entre ellos Javier Milei (Argentina), Yamandú Orsi (Uruguay), Rodrigo Paz (Bolivia) y José Raúl Mulino (Panamá).

Los cancilleres de los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, fueron los encargados de rubricar el acuerdo, negociado desde el año 2000. Los presidentes asistieron en calidad de testigos de honor. La única ausencia destacada fue la del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien no viajó a Paraguay debido a cambios de protocolo de última hora.

El tratado permitirá la creación de una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado de 720 millones de personas y un peso económico equivalente a alrededor de una cuarta parte del PIB global. El acuerdo prevé la reducción o eliminación gradual de aranceles para el 90% de los bienes intercambiados entre ambos bloques, una medida celebrada por el sector empresarial suramericano y cuestionada por parte del agro europeo.

Durante su intervención, Ursula von der Leyen afirmó que la firma del pacto envía una señal “contundente” en favor del comercio justo frente a los aranceles y el aislamiento. Destacó que el acuerdo abrirá la contratación pública, eliminará barreras comerciales y establecerá un marco normativo claro para impulsar la inversión. Subrayó además la inclusión de un capítulo “sólido” sobre comercio y desarrollo sostenible, en respuesta a las preocupaciones de organizaciones ecologistas sobre el riesgo de deforestación en la región.

Von der Leyen señaló que el pacto contribuirá a la transición hacia la neutralidad climática, al facilitar el acceso europeo a materias primas críticas y promover inversiones en los países del Mercosur. También resaltó su relevancia geopolítica en un contexto global marcado por tensiones comerciales y la necesidad de fortalecer la cooperación internacional. La presidenta de la Comisión Europea elogió el trabajo de los equipos negociadores y recordó el simbolismo del lugar de la firma, donde en 1991 nació el Mercosur.

En su discurso, el presidente paraguayo, Santiago Peña, afirmó que el acuerdo demuestra que el diálogo, la cooperación y la fraternidad son “el único camino” para avanzar en la integración. Tras más de 25 años de negociaciones, celebró que ambos bloques hayan logrado superar “enormes dificultades” y alcanzar un entendimiento “equilibrado”, que envía una señal clara en favor del comercio internacional como motor de crecimiento.

Peña destacó que la firma se produce tras la aprobación, el pasado 9 de enero, de las decisiones del Consejo de la UE que autorizan la formalización del acuerdo de asociación y del pacto comercial provisional. No obstante, recordó que su entrada en vigor dependerá aún de la ratificación por parte del Parlamento Europeo y de los legislativos de los países del Mercosur.

Por su parte, el presidente argentino, Javier Milei, calificó el pacto como “el mayor logro” del Mercosur desde su creación, al considerar que representa un hito de trascendencia política y económica para los países del bloque y para la comunidad internacional.