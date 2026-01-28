Los balnearios andaluces Aire Ancient Baths incorporan como socio minoritario al 'family office' Khemia

Aire Ancient Baths, la multinacional especializada en centros de relajación con sede en Granada y en cuyo accionariado participan socios de esta provincia y de Sevilla, ha anunciado este miércoles la incorporación como socio minoritario de la 'family office' Khemia, firma especializada en apostar por empresas en crecimiento con participaciones que no son mayoritarias y que está vinculada a Juan de Dios Hernández, CEO y máximo accionista del fabricante de condimentos de alimentos murciano Productos Sur (Prosur).

Aire Ancient Baths informa en un comunicado que está desarrollando un Plan Estratégico de crecimiento internacional para reforzar “todavía más su actual posición de liderazgo global en el sector de centros de relajación”, según afirma. La compañía cuenta actualmente con una red de centros en Europa y Norteamérica.

La estrategia de crecimiento de la compañía se basa en la apertura progresiva de nuevos centros en mercados internacionales seleccionados.. “La incorporación de Khemia como socio permitirá a la compañía acelerar su plan de crecimiento internacional incorporando un inversor de reconocido prestigio”, dice Aire Ancient Baths en su nota.

“Nuestro objetivo es acelerar nuestro crecimiento internacional. Queremos aprovechar todas las oportunidades que nos brinda el mercado”, señala Amadeo Serra, CEO de Aire Ancient Baths. “La entrada de Khemia como accionista nos permite fortalecer nuestra base de capital y abordar nuestra siguiente etapa de crecimiento con una gran solidez financiera. Khemia es capital empresarial con visión de largo plazo y apoya nuestra estrategia al cien por cien, aportando una solución que se adapta totalmente a nuestras necesidades. Khemia es el socio perfecto con el que implementar nuestra estrategia ya que compartimos la misma visión de largo plazo”.

Por su parte, Tomás de Heredia, CEO de Khemia, destaca que “Aire Ancient Baths es un activo único. Es líder global de su sector, cuenta con una posición competitiva muy sólida, mucho potencial de crecimiento y una gran capacidad de generación de valor. Estamos muy contentos de apoyar a AIRE Ancient Baths en su plan de crecimiento y de impulsar la creación de valor para todos sus stakeholders. En Khemia somos empresarios que acompañamos a empresarios. En Khemia somos empresarios con visión de largo plazo”.

Fundada en 2001, Aire Ancient Baths es el referente internacional en el sector de centros de relajación. Opera actualmente una red internacional presente en 10 centros, situados en 9 ciudades y ofrece experiencias basadas en circuitos de aguas y tratamientos corporales, todo ello en un entorno de diseño arquitectónico muy cuidado. La compañía emplea a más de 1.100 personas y da servicio a cientos de miles de clientes cada año en sus distintas localizaciones.