La Asociación de Videojuegos de Andalucía se disuelve en pleno auge de la industria del 'gaming'

La Asociación de Videojuegos de Andalucía (AVA) echará la persiana apenas dos años después de su fundación. La falta de impulso por parte de sus integrantes ha acabado lastrando el despegue de una entidad que nació en octubre de 2023 de la mano de las empresas más punteras de la comunidad con el objetivo de dar voz a los intereses del sector, generar sinergias entre los miembros para crear un ecosistema más competitivo y cambiar el modelo económico regional.

Así lo confirma a este diario Curro Rueda, hasta ahora presidente de AVA, cuya última asamblea celebrada el pasado diciembre aprobó la disolución de esta agrupación sin ánimo de lucro con sede en el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga, dependiente del Ayuntamiento de la capital. “Teníamos mucha ilusión, pero no le hemos podido dedicar el tiempo necesario porque estamos todos volcados al 100% en nuestros negocios”, explica el también cofundador y CEO del estudio sevillano Viva Games.

La disolución de AVA, que ya ha formalizado su baja, llega en un momento de auge de esta industria en Andalucía, que ha incrementado su peso nacional en el sector más de cuatro puntos porcentuales desde 2018. En este sentido, la comunidad concentra actualmente 65 estudios de desarrollo y 18 centros de formación vinculados al mundo del videojuego, lo que representa el 13% de las firmas activas en España y la sitúa como el tercer polo a nivel territorial, solo por detrás de Cataluña y Madrid.

La entidad ha llegado a tener 40 estudios asociados y se definía en su web como una red abierta de entidades colaborativas, tanto públicas como privadas, que trabajan en dar impulso al sector desde todos los campos del desarrollo de videojuegos, promoción, venta y e-sports, incluidos programadores y productores, diseñadores y artistas, escritores, empresarios, equipos de marketing, clubes especializados y todos los demás profesionales que participan en procesos relacionados con esta industria.

Bajo la presidencia del CEO de Viva Games, la junta directiva de la asociación ha estado integrada por representantes de estudios regionales destacadas como Javier Ramos (Kaiju Entertainment), en la Vicepresidencia, y Virginia Calvo (Altas Informática), en la Secretaría. Además, como vocales tenían participación Ana Molina (Odderslab), Daniel Cañete (Novelingo), José Fuertes (OWO Games), Manuel García (Featlander), Mauricio García (The Game Kitchen) y Rod Tiesller (GamesDev Advisors).

Según figura en sus estatutos, AVA aspiraba a convertir la industria del gaming en un motor económico regional con el desarrollo de actividades enfocadas a promover la colaboración público-privada; obtener financiación para proyectos del sector; atraer grandes eventos y competiciones; impulsar iniciativas de I+D; colaborar y buscar patrocinios en congresos, jornadas y coloquios; organizar cursos de formación; así como editar y distribuir publicaciones de interés para el sector, entre otras.

Planes regionales

La desaparición de la asociación también se produce justo cuando el Gobierno autonómico acaba de lanzar el plan Andalucía Región de Videojuegos, una estrategia que, entre otras medidas, recoge la activación en los próximos meses de una línea de ayudas por valor de 600.000 euros para microempresas, pymes y autónomos del sector, además de poner el foco en la creación de hubs especializados en el desarrollo de contenidos digitales, la organización de eventos y la atracción de grandes estudios.

Como palancas de este programa, figuran un centro de emprendimiento en Jaén centrado en videojuegos y contenidos digitales, que cuenta con una inversión cercana a 1,8 millones de euros; un nodo tecnológico en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), orientado a la capacitación y a la creación de nuevas empresas en este sector; y la rehabilitación de la nave Singer en Sevilla, que se convertirá en un hub polivalente para la industria del gaming.