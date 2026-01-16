AWS invierte 7.800 millones en su nube soberana europea para acceder al mercado público y financiero

Amazon Web Services destinará 7.800 millones de euros hasta 2040 para construir una infraestructura de computación en nube bajo jurisdicción exclusiva europea, un movimiento con el que busca acceder a contratos públicos y de sectores regulados que hasta ahora permanecían vedados a los grandes proveedores tecnológicos estadounidenses.

La Nube Soberana Europea de AWS, anunciada en 2023 y ya operativa para clientes de cualquier país, se dirige a administraciones públicas, entidades financieras y empresas de sectores altamente regulados que necesitan garantizar que sus datos y operaciones permanecen bajo control europeo. La primera región se encuentra en el estado alemán de Brandeburgo y opera de forma independiente del resto de la red global de Amazon.

Una inversión de 7.800 millones con impacto de 17.200 millones

La compañía estima que la creación y expansión de esta infraestructura generará un impacto económico de 17.200 millones de euros y unos 2.800 empleos equivalentes a tiempo completo al año en empresas locales. AWS prevé extender la red a Bélgica, Países Bajos y Portugal mediante nuevas zonas soberanas, además de permitir despliegues específicos en centros de datos de los propios clientes.

Los servicios se contratarán a través de entidades europeas de AWS, con precios en euros y facturación en varias divisas. La gestión legal y operativa se articula mediante entidades establecidas bajo legislación alemana, con Stéphane Israël y Stefan Hoechbauer como directores generales responsables de la infraestructura y las iniciativas de soberanía digital en Europa.

Qué significa para España: administración, banca y sectores regulados

El lanzamiento tiene implicaciones directas para el mercado español en tres frentes principales.

Administraciones públicas

España ha avanzado en la digitalización de servicios públicos, pero la adopción de nubes en ámbitos sensibles (sanidad, justicia, seguridad, fiscalidad) ha estado condicionada por dudas sobre residencia de datos y control operativo. Una infraestructura cloud bajo jurisdicción exclusiva de la UE puede facilitar proyectos que hasta ahora se mantenían en centros de datos propios o en modelos híbridos más conservadores.

Sector financiero y asegurador

Las entidades bancarias y aseguradoras españolas, sometidas a supervisión del BCE y de autoridades nacionales, han sido especialmente cautelosas en la externalización de servicios críticos. Un entorno con garantías reforzadas de soberanía puede acelerar la migración de cargas de trabajo sensibles (riesgo, cumplimiento, analítica avanzada) hacia la nube, siempre que los reguladores validen el modelo.

Energía, telecomunicaciones y grandes infraestructuras

Empresas españolas de estos sectores, consideradas operadores de servicios esenciales, afrontan requisitos crecientes en materia de ciberseguridad y resiliencia. La posibilidad de desplegar servicios en una nube soberana, combinada con zonas dedicadas en centros de datos propios, encaja con la necesidad de mantener control físico y lógico sobre infraestructuras críticas sin renunciar a capacidades de inteligencia artificial y automatización.

El ecosistema tecnológico español (proveedores de servicios TI, consultoras y desarrolladores) puede encontrar en esta infraestructura una vía para ofrecer soluciones cloud soberanas a clientes que hasta ahora exigían entornos on‑premise. El impacto real dependerá de la rapidez con la que AWS extienda su huella soberana, de la interpretación que hagan los reguladores españoles y europeos sobre este modelo y de la capacidad de las organizaciones para adaptar sus estrategias de TI a este nuevo escenario.

Control exclusivamente europeo

La Nube Soberana Europea funciona como una infraestructura separada, con todos sus componentes ubicados dentro de la UE. AWS asegura que la operación diaria, el soporte técnico y la atención al cliente serán gestionados exclusivamente por residentes en la Unión, con una transición progresiva hacia equipos formados únicamente por ciudadanos europeos. Un consejo asesor compuesto íntegramente por ciudadanos de la UE, incluidos miembros independientes, aportará supervisión adicional.

El servicio incorpora controles específicos para asegurar que tanto los datos de los clientes como los metadatos generados por sus operaciones permanezcan dentro de las fronteras europeas.

AWS ha implementado mecanismos técnicos que impiden el acceso desde fuera del territorio europeo, incluidos servidores DNS propios con dominios europeos y un proveedor europeo de servicios de certificación. La plataforma mantiene las capacidades de seguridad habituales de AWS, con auditorías independientes bajo estándares como ISO 27001, SOC 1/2/3 o la certificación C5 del organismo alemán BSI.

Servicios disponibles y ecosistema de socios

Desde su lanzamiento, la Nube Soberana Europea ofrece un catálogo amplio de servicios, incluidos los orientados a inteligencia artificial (Amazon SageMaker, Amazon Bedrock), computación (EC2, Lambda), bases de datos (Aurora, DynamoDB, RDS), almacenamiento (S3, EBS) y servicios de seguridad como AWS KMS.

AWS ha incorporado a socios tecnológicos como Adobe, Cisco, SAP, Snowflake, GitLab, Trend Micro o Wiz, que pondrán a disposición de los clientes sus soluciones adaptadas a los requisitos de soberanía, especialmente en seguridad, analítica de datos y desarrollo de aplicaciones.

Competencia en nubes soberanas: un mercado en consolidación

El movimiento de AWS se produce en un contexto de creciente competencia en el ámbito de las nubes soberanas en Europa, donde confluyen tres tipos de actores.

Hiperescaladores globales con ofertas "soberanas"

Además de AWS, otros grandes proveedores internacionales han lanzado o anunciado soluciones específicas para el mercado europeo, basadas en regiones dedicadas o acuerdos con socios locales. El objetivo común es responder a las exigencias de soberanía sin renunciar al catálogo completo de servicios cloud.

Proveedores europeos y consorcios paneuropeos

Iniciativas impulsadas desde Europa, a menudo vinculadas a proyectos como Gaia‑X o a alianzas entre operadores de telecomunicaciones y proveedores de infraestructura, buscan ofrecer alternativas con control europeo total sobre tecnología, operación y propiedad. Estos actores suelen poner el acento en la autonomía estratégica y en la alineación con las políticas industriales de la UE.

Operadores nacionales y sectoriales

En varios países han surgido nubes de país o sectoriales, promovidas por operadores de telecomunicaciones, empresas públicas o consorcios industriales, orientadas a sectores concretos (administración, defensa, salud, justicia). Su ventaja reside en la proximidad al regulador y al cliente final, aunque a menudo cuentan con catálogos de servicios más limitados.

La entrada de la Nube Soberana Europea de AWS añade presión competitiva al combinar un modelo de soberanía reforzada con un conjunto amplio de servicios avanzados, especialmente en inteligencia artificial. Para los clientes europeos, el escenario que se abre es el de una multinube soberana, en la que la elección entre proveedores dependerá tanto de criterios técnicos y económicos como de consideraciones regulatorias, de gobernanza y de confianza política.

España se encuentra en una posición intermedia: con un ecosistema de proveedores locales y presencia de los grandes hiperescaladores, pero aún en fase de definición de su estrategia a largo plazo en materia de soberanía digital. La evolución de la demanda de administraciones y grandes empresas, así como las orientaciones que marque la normativa europea, serán determinantes para el reparto de este mercado en los próximos años.