Ayesa logra uno de sus mayores contratos con la supervisión de un puente sobre el Canal de Panamá

Ayesa Ingeniería, proveedor global de servicios de ingeniería y tecnología, está desarrollando los servicios de asistencia técnica y supervisión del proyecto de diseño y construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá por un importe de 42,5 millones de dólares (36,3 millones de euros). Se trata de uno de los principales contratos logrados por la multinacional sevillana hasta la fecha.

El proyecto se encuentra ahora mismo al 26% de ejecución y hay “progresos significativos” en trabajos de “reubicación de utilidades, mejoramiento de suelos, ejecución de cimentaciones y columnas”, señala Ayesa en una nota de prensa.

Ayesa Ingeniería, en concreto, se encarga de la supervisión integral de la obra para garantizar que los trabajos se ejecutan adecuadamente en costes, tiempo y calidad, de acuerdo a los alcances y planificación proyectada.

El Cuarto Puente estará terminado en 2028 y tendrá una longitud total de 3,5 kilómetros y 190 metros de altura en sus torres principales. Sus seis carriles conectarán Panamá Oeste y Ciudad de Panamá y permitirán el paso de unos 130.000 vehículos al día. Se trata de una “ambiciosa infraestructura” que contribuirá a mejorar sustancialmente el tráfico de la ciudad, “descongestionado el tráfico del Puente de las Américas y Puente Centenario, mejorando la conectividad y la calidad de vida de más de dos millones de habitantes”, señala Ayesa.

Erigiéndose como una de las infraestructuras futuras más relevantes y singulares de Latinoamérica, su puente principal es atirantado con 965 metros de largo, 485 metros de luz principal y 75 metros de altura libre sobre el Canal de Panamá.

En definitiva, se ampliará la red vial de Panamá y sus conexiones con el lado oeste del canal, “reportando importantes beneficios en el sector turístico, logístico y de transporte”.

El Proyecto implementa modelos BIM (tridimensionales digitales) y seguimiento audiovisual para el control y seguimiento de las obras. Ayesa Ingeniería utiliza esta metodología integrando los avances de obra en modelos GIS (sistemas de información geográfica) de seguimiento, incluyendo las inspecciones realizadas mediante plataforma de supervisión y gestión documental.

Este contrato viene a consolidar la trayectoria del equipo de Ayesa Ingeniería en Panamá, con desarrollos tan importantes como la supervisión de las L1 y L2 del metro, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el Centro de Convenciones Amador o la ampliación y mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado de Panamá.