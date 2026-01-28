Boeing se marca el objetivo para 2026 de entregar 500 aviones 737 y un total de 660 aeronaves

Boeing ha fijado su objetivo de entrega para 2026 en 500 aviones de la familia 737, una previsión que se ajusta al aumento paulatino de su producción y que no dependería de existencias de modelos fabricados anteriormente. Esta cifra de envíos supondría un 12% superior al año anterior. El número total de entregas sería de 660 aeronaves en el ejercicio.

Estos datos se han dado a conocer durante la comunicación de los resultados anuales de 2025, en los que la compañía estadounidense volvió a tener beneficios por primera vez desde 2019. Su director financiero, Jay Malave, destacó que está lista la entrega del último modelo 737 Max 8 construido antes de 2023, reduciendo, además, su stock de aeronaves 787 Dreamliner de la misma época a unas cinco unidades. Se tratan de los últimos de los cientos de aviones que la aeroespacial construyó, almacenó durante la turbulencia del sector y reparó exhaustivamente, según información de Bloomberg.

Boeing ha ofrecido detalles sobre los avances actuales en su producción, con una tasa de 42 unidades del modelo 737 al mes, a lo que suma la aprobación de la Administración Federal de Aviación (FAA) para comenzar la fase final de las pruebas de vuelo de certificación del 737-10. A los buenos datos ha contribuido el exceso de inventario con el que contaba por los objetivos no alcanzados y la producción de 2024, lo que la ha alejado de las tensiones den la cadena de suministro, incluida la escasez de motores, que sí ha afectado a Airbus.

El programa 787 comenzó la transición de la producción a 8 unidades al mes y sigue centrado en estabilizarse en ese ritmo. Durante el trimestre, el programa 777X comenzó la fase 3 de la autorización de inspección de tipo de las pruebas de vuelo para la certificación del 777-9. La empresa sigue estimando la primera entrega en 2027.

Beneficios

Boeing ganó en 2025 1.876 millones de euros lo que hace que vuelva a la senda de los beneficios que no pisaba desde 2019. Este beneficio neto contrasta con las pérdidas de 9.918 millones de euros de un año antes, gracias a la entrega de 600 aviones comerciales, que es su mejor resultados desde 2018. Las cuentas del ejercicio cerrado 8.046 millones de euros en la venta asociada con el cierre de la transacción de Digital Aviation Solutions.

El fabricante recupera el pulso tras un año 2024 marcado por los recortes de producción por el incidente del 5 de enero de 2023 y la huelga de 53 días en el área de Seattle. Su presidente y CEO, Kelly Ortberg, celebraba estos "avances significativos" en la recuperación de la compañía en 2025. "Hemos sentado las bases para mantener nuestro impulso durante el próximo año", abundaba.

Los ingresos de la compañía estadounidense se dispararon un 34% durante el año pasado, hasta alcanzar los 75.012 millones de euros, con un fuerte impulso del 57% en el último trimestre. El flujo de caja operativo se situó en 1.116 millones de euros, lo que refleja un aumento de las entregas comerciales.

Boeing registra una deuda de 45.368 millones de euros a finales de 2025, frente a los 44.775 millones de euros del tercer trimestre, principalmente por la adquisición de Spirit AeroSystems. La empresa mantiene el acceso a líneas de crédito por valor de 8.379 millones de euros, que siguen sin utilizarse.

En el segmento de aviones comerciales, los ingresos se dispararon un 82% en 2025, con 34.782 millones de euros, impulsado por el aumento del récord de entregas, un 72% más interanual, y la adquisición del Spirit AeroSystems.

Crecimiento en defensa

La cifra de negocio del mercado de Defensa, Espacio y Seguridad registró un alza del 14% interanual, con 22.828,6 millones de euros, lo que "reflejan la estabilización del rendimiento operativo y el aumento del volumen". Estos resultados incluyen 503 millones de euros en pérdidas en el programa KC-46A, debido principalmente al aumento de los costes estimados de apoyo a la producción y de la cadena de suministro.

Durante el cuarto trimestre de 2025, este campo obtuvo un contrato de la fuerza aérea de Estados Unidos para 15 aviones cisterna KC-46A, consiguió un contrato del Ejército de los Estados Unidos para 96 helicópteros AH-64E Apache y entregó el primer T-7A Red Hawk operativo a la fuerza aérea de EEUU en la base conjunta San Antonio-Randolph. Además, la cartera de pedidos de Defensa, Espacio y Seguridad creció hasta alcanzar la cifra récord de 71.256 millones de euros, de los cuales el 26% correspondía a pedidos de clientes fuera del destino norteamericano.

Por último, la facturación del sector de servicios globales creció un 5% durante el acumulado anual, hasta situarse en los 20.923 millones de dólares (17.539 millones de euros).