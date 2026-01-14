Cobre las Cruces se configurará como empresa independiente de su matriz y mantendrá en Sevilla la sede social

La mina Cobre las Cruces, ubicada en los términos municipales de Gerena, Guillena y Salteras, mantendrá su sede social en Sevilla y se configurará como empresa con personalidad jurídica independiente de la compañía matriz, según ha trascendido de la reunión que han mantenido este miércoles el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y Calum Semple, socio y director técnico del fondo norteamericano de inversión Resource Capital Funds (RCF).

La compañía minera ya estaba radicada en Sevilla (su sede social se sitúa en Gerena), pero con First Quantum, su anterior propietaria, era una subsidiaria de la compañía principal, y no una empresa independiente

Estas dos anuncios se produceb después de que RCF anunciara el pasado 23 de diciembre la adquisición de la mina a la canadiense Firts Quantum por 190 millones de dólares (161 millones de euros).

Operación minera de clase mundial

Los responsables de RCF han comunicado a Paradela su ambición por convertir la mina de Cobre Las Cruces en “una operación minera de clase mundial, que es aquella que destaca por su gran escala, alta tecnología, eficiencia sostenida y excelencia operacional, integrando innovación (automatización, energías renovables, gestión de datos) para optimizar costes, seguridad y producción a largo plazo, con un fuerte impacto económico y compromisos ambientales y sociales”, señala la Consejería de Industria en un comunicado.

En el encuentro también han participado el viceconsejero Cristóbal Sánchez y el director general de Minas, Jesús Portillo; así como Andrew Murie, responsable de Desarrollo Comercial de First Quantum Minerals; Pedro Soler, director general de Cobre Las Cruces, y Ramón Naranjo, director financiero y de Recursos Humanos de Cobre Las Cruces.

La Junta de Andalucía recuerda que Cobre Las Cruces cuenta ya con todas las autorizaciones administrativas pertinentes para desarrollar una nueva fase de actividad mediante una nueva mina subterránea que alimentaría una refinería polimetálica para producir cobre, zinc, plomo y plata, lo que “situaría a Andalucía en la vanguardia mundial en el tratamiento de minerales.

Además, es un proyecto que ha sido declarado estratégico por parte de la Unión Europea en el ámbito de laexplotación de materias primas críticas.

La UE ha otorgado esta calificación a siete proyectos en España, dos de ellos en Andalucía (el segundo es CirCular de Atlantic Copper), con los que busca mejorar el suministro y consolidar la cadena de valor europea, y para lo que Bruselas ha anunciado una inversión de 22.500 millones destinada a mejoras en infraestructuras mineras, industriales y de reciclaje.

Inversión inicial de casi 200 millones en la nueva explotación

La compañía minera Cobre Las Cruces acometerá una inversión inicial de 193,8 millones para la construcción y puesta en marcha de una planta hidrometalúrgica polimetálica para la obtención de cobre, zinc, plomo y plata en este complejo minero. Ya tiene autorizada por parte de la Consejería de Industria, Energía y Minas una ayuda de 3,44 millones del programa de Incentivos Complementarios vinculada a la ejecución.

Asimismo, el proyecto cuenta con ayudas aprobadas de la Agencia Andaluza de la Energía por importe de 14,5 millones de euros para respaldar dos proyectos de mejora de la eficiencia energética que representan una inversión de 54,5 millones de euros en conjunto.

RCF ha trasladado al Gobierno andaluz su “interés en estrechar lazos con el territorio y apoyar su actividad al máximo posible en proveedores locales, tanto en labores de ingeniería como en las fases de construcción y operación del proyecto, en el que se estima una inversión total aproximada en torno a los 800 millones de euros”.

Apoyo a 235 empresas mineras en más de 55 países

Resource Capital Funds (RCF) es un grupo de fondos de capital riesgo especializado en inversiones del sector minero que abarca todas las materias primas minerales y todas las regiones geográficas. Desde su creación, en 1998, RCF ha apoyado a más de 235 empresas mineras, con proyectos ubicados en más de 55 países con más de 35 materias primas. De esa cifra, ha abordado con éxito una treintena de proyectos desde su fase inicial, recuerda la Consejería de Industria en su comunicado.