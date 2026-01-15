El Corte Inglés invertirá 650 millones hasta 2027 para impulsar su transformación y crecimiento

El Corte Inglés destinará 650 millones de euros en el ejercicio 2026-2027 para continuar con la transformación de su red comercial, el refuerzo de sus capacidades tecnológicas y logísticas y la expansión de sus distintos negocios.

El grupo lo ha comunicado este jueves, coincidiendo con el primer día de Cristina Álvarez como presidenta, tras la aprobación unánime de su nombramiento por parte del Consejo de Administración el pasado 26 de noviembre. En la misma sesión, Álvarez fue designada también presidenta de la Fundación Ramón Areces, cargo igualmente refrendado por unanimidad del patronato.

Además de asumir ambas presidencias, Cristina Álvarez continuará al frente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y presidirá la Comisión de Seguimiento, desde la que supervisará la ejecución del plan estratégico aprobado por el Consejo y desarrollado por los directores generales, Santiago Bau y Rafael Díaz Yeregui.

La presidenta ha expresado su “más sincero compromiso e implicación” con el grupo, al que ha dedicado más de 30 años de su vida profesional, y ha subrayado el “orgullo de pertenecer a El Corte Inglés”.

Por su parte, Marta Álvarez, que cede el relevo a su hermana, mantendrá su presencia como miembro del Consejo de Administración y de la Comisión de Seguimiento, además de continuar vinculada a la dirección estratégica de Marcas Propias, Moda y Hogar.

Apuesta económica

El grupo inició el pasado mes de marzo la hoja de ruta marcada en su plan estratégico hasta 2030, que contempla una inversión total de 3.000 millones de euros destinada a la remodelación de tiendas, la expansión del negocio y el crecimiento de las infraestructuras logísticas y tecnológicas. El objetivo es consolidar un modelo más eficiente, competitivo y adaptado a los nuevos hábitos de consumo. En este marco, también se aprobó un nuevo plan de incentivos vinculado a los objetivos del periodo 2025-2030, que marcará el rumbo de la compañía en los próximos años.

Este impulso inversor se apoya en unos sólidos resultados económicos. A la espera de conocer las nuevas cifras, El Corte Inglés cerró el ejercicio 2024-2025, finalizado el 28 de febrero de 2025, con un beneficio neto de 512 millones de euros, un 6,7% más que el año anterior. El beneficio neto recurrente alcanzó los 470 millones, lo que supone un incremento del 30,8%.

El volumen global de ingresos consolidados se situó en 16.665 millones de euros, un 2% más interanual, mientras que la cifra de negocio creció un 4,3% a superficie comparable. El ebitda del grupo ascendió a 1.209 millones de euros, un 11,9% más, y el beneficio antes de impuestos alcanzó los 682 millones. En paralelo, el endeudamiento financiero neto se redujo en 263 millones, hasta situarse en 1.796 millones de euros, equivalente a 1,5 veces el ebitda.

Asimismo, el grupo aprobó el reparto de un dividendo récord de 225 millones de euros, un 40% superior al del ejercicio anterior, que representa el 58% del beneficio individual y el 44% del beneficio neto consolidado.